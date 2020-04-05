В Ровенской области семь новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на вечер, 4 апреля, в Ровенской области подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
Отмечается, что инфицированные — это жители города Ровно и Ровенского района.
“Сейчас в области официально подтверждено 38 случаев заболевания COVID-19, из которых, к сожалению, уже 5 летальных”, — написал Коваль.
“В Сарненский центральной районной больнице сегодня умер 77-летний житель села Чудель, у которого пять дней назад диагностировали COVID-19. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и контактировал с ранее выявленными, больными из села Тынное”, — добавил он.
Он отметил, что в области продолжают обеззараживать проезжие части дорог, тротуары, придомовые территории и остановки. “Дезинфекция проводят в каждом районе Ровенской области. Также обрабатывают места, которые чаще всего посещают люди: админздания, остановки, автовокзалы, аптеки, банки и магазины”, — написал глава Ровенской ОГА.
Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.