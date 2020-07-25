На Рівненщині 120 нових випадків інфікування COVID-19, загалом - понад 5,5 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Станом на вечір п’ятниці на Рівненщині зареєстровано 120 нових випадки захворювання на COVID-19, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір 24 липня на Рівненщині зареєстровано 120 нових випадки захворювання на COVID-19”, — повідомив Коваль. Він додав, що вік хворих склав від 8 до 79.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5542 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області — 92 летальних випадки, спричинені COVID-19”, — додав очільник ОДА.
Зокрема, Коваль повідомив, що 4327 мешканців області подолали хворобу. “Одужало 121 людина із більшості районів області”, — відзвітував він про дані за добу, та додав, що в роботі лабораторій залишається 240 зразків.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 62 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 571 — летальні. Кабмін продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.