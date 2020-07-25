В Ровенской области 120 новых случаев инфицирования COVID-19, всего - более 5,5 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По состоянию на вечер пятницы в Ровенской области зарегистрировано 120 новых случаев заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 24 июля на Ровенщине зарегистрировано 120 новых случая заболевания COVID-19”, — сообщил Коваль. Он добавил, что возраст больных составил от 8 до 79.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5542 случая заболевания коронавирусной болезни. В области — 92 летальных случая, вызванные COVID-19”, — добавил глава ОГА.
В частности, Коваль сообщил, что 4327 жителей области преодолели болезнь. “Выздоровели 121 человек из большинства районов области”, — отчитался он о данных за сутки, и добавил, что в работе лабораторий остается 240 образцов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62823 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные. Кабмин продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.