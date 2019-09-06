На прикладі АрселорМіттал і МХП експрем'єр розповів, як не повинна вчиняти влада

"Коли йдеться про такі бюджетоутворюючі компанії, як АрселорМіттал і МХП (Миронівський хлібопродукт), дії влади повинні бути дуже відповідальними. По-перше, це великі платники податків і міжнародний капітал. Спроба порушити їх права і створити умови для силового чи іншого тиску - це удар по інвестиційному клімату України. По-друге, це загроза дестабілізації самих бюджетоутворюючих підприємств", - сказав він.

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Якщо у держави виникають питання до підприємств, вони повинні їх ставити в чіткій відповідності до законодавства, продовжив Кінах.

"Коли є питання з точки зору конкретних об'єктів - АрселорМіттал і МХП – то повинна бути витримана логіка дій і процедур. Однозначно це не може бути реакцією на ту чи іншу політичну, або особистісну кон'юнктуру.

Я сподіваюся - а особливо, це стосується АрселорМіттал, тому що історія з ним вже затягнулася, і з моменту, скажімо так, перших наїздів правоохоронців, СБУ пройшло вже кілька місяців - що питання до підприємств будуть ставитися жорстко, відповідно до вимог нашого і міжнародного законодавства. І тільки суд може визначити ступінь провини, в тому числі конкретного недержавного, приватного підприємця", - заявив колишній прем'єр.

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Попри наявність об'єктивних питань до великих підприємств, чи то захист екології в випадку з АрселорМіттал або допомоги держави у випадку з МХП, правоохоронці повинні суворо дотримуватися логіки дій і законності.

"Я поки не бачу такої логіки дій, особливо після першого етапу проблематики з АрселорМіттал", - акцентував Кінах.

Проте, саме незаангажоване дотримання законодавства і максимальний захист бюджетоутворюючих підприємств від дестабілізації і є основа інвестиційного клімату в країні, до якого так прагне влада, резюмував він.

Нагадаємо, незважаючи на анонсовану домовленість між Президентом і представниками "АрселорМіттал", 5 вересня на підприємство знову повернулася СБУ. В особі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, СБУ ініціювала чергову перевірку інспекторами ядерного врегулювання.

Це ж управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спробувало раніше заслати Державну аудиторську службу на підприємство найбільшого виробника курятини в Україні - "Миронівський хлібопродукт". Однак, аудитори відмовилися це робити через відсутність правових підстав.

СБУ діє з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Водночас, прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликає ліквідувати Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, з метою "остаточного відмежування правоохоронців та силовиків від бізнесу".

Ігор Коломойський у свою чергу закликає націоналізувати великі підприємства в Україні, включно з "АрселорМіттал". А на тлі цих заяв Президент Зеленський закликає інвесторів вкладати в Україну, обіцяючи захист капіталів.

Тим часом у найбільшій інвестиційній групі Dragon Capital вважають перевірки в "МХП" і "АрселорМіттал" абсурдом і тиском на бізнес.