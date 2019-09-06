На примере АрселорМиттал и МХП экс-премьер рассказал, как не должна поступать власть

"Когда речь идет о таких бюджетообразующих компаниях, как АрселорМиттал и МХП (Мироновский хлебопродукт), действия власти должны быть очень ответственными. Во-первых, это крупные плательщики налогов и международный капитал. Попытка нарушить их права и создать условия для силового или иного давления – это удар по инвестиционному климату Украины. Во-вторых, это угроза дестабилизации самих бюджетообразующих компаний", - сказал он.

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Если у государства возникают вопросы к предприятиям, они должны их ставить в четком соответствии с законодательством, продолжил Кинах.

"Когда есть вопросы с точки зрения конкретных объектов – АрселорМиттал и МХП – то должна быть выдержана логика действий и процедур. Однозначно это не может быть реакцией на ту или иную политическую, или личностную конъюнктуру.

Я надеюсь – а особенно, это касается АрселорМиттал, потому как история с ним уже затянулась, и с момента, скажем так, первых наездов правоохранителей, СБУ прошло уже несколько месяцев — что вопросы к предприятиям будут ставиться жестко, в соответствии с требованиями нашего и международного законодательства. И только суд может определить степень вины, в том числе конкретного негосударственного, частного предпринимателя", - заявил бывший премьер.

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Несмотря на наличие объективных вопросов к крупным предприятиям, будь то защита экологии в случае с АрселорМиттал или помощи государства в случае с МХП, правоохранители должны строго придерживаться логики действий и законности.

"Я пока не вижу такой логики действий, особенно после первого этапа проблематики с АрселорМиттал", - акцентировал Кинах.

Тем не менее, именно незаангажированное соблюдение законодательства и максимальная защита бюджетообразующих компаний от дестабилизации и есть основа инвестиционного климата в стране, к которому так стремится власть, резюмировал он.

Напомним, несмотря на анонсированную договоренность между Президентом и представителями "АрселорМиттал", 5 сентября на предприятие опять вернулась СБУ. В лице Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, СБУ инициировала очередную проверку инспекторами ядерного урегулирования.

Это же Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ попыталось ранее заслать Государственную аудиторскую службу на предприятие крупнейшего производителя курятины в Украине – "Мироновский хлебопродукт". Однако, аудиторы отказались это делать по причине отсутствия правовых оснований.

СБУ действует по инициативе Президента Владимира Зеленского. В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук призывает ликвидировать Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, с целью "окончательного отмежевания правоохранителей и силовиков от бизнеса".

Игорь Коломойский в свою очередь призывает национализировать крупные предприятия в Украине, включая "АрселорМиттал". А на фоне этих заявлений Президент Зеленский призывает инвесторов вкладывать в Украину, обещая защиту капиталов.

Тем временем в крупнейшей инвестиционной группе Dragon Capital считают проверки в "МХП" и "АрселорМиттал" абсурдом и давлением на бизнес.