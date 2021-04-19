На Прикарпатті викрили трьох посадовців із подвійним громадянством

Деталі

За даними відомства, посади затриманих держслужбовців передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом, у тому числі в оборонній сфері.

Таким чином, один із затриманих - директор департаменту облдержадміністрації. В нього виявлено паспорт громадянина однієї з європейських країн.

Другим затриманим виявився високопосадовець Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Його посадові обов’язки передбачали доступ до службової інформації в оборонній сфері.

З паспортом громадянки сусідньої країни ЄС затримали чиновницю, робота якої була пов’язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.

Згідно з інформацією СБУ, всіх затриманих звільнено з посад. Після оскарження відповідного рішення двома чиновниками, Верховний суд України підтвердив законність їх звільнення з держслужби. Третя порушниця не оскаржувала своє звільнення в судових інстанціях.

На даний момент тривають заходи щодо вивчення обставин перебування цих осіб за кордоном.

Доповнення

9 березня у голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія виявили громадянство Польщі. Опосередковано про це свідчила задекларована ним нерухомість у цій країні.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба роз'яснив рішення РНБО щодо подвійного громадянства, у тому числі з країнами ЄС.



