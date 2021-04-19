На Прикарпатье разоблачили трех должностных лиц с двойным гражданством
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех высокопоставленных лиц Ивано-Франковской области в двойном гражданстве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице Facebook, передает УНН.
Детали
По данным ведомства, должности задержанных госслужащих предусматривали допуск к информации с ограниченным доступом, в том числе в оборонной сфере.
Таким образом, один из задержанных - директор департамента облгосадминистрации. У него обнаружен паспорт гражданина одной из европейских стран.
Вторым задержанным оказался чиновник Главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. Его должностные обязанности предусматривали доступ к служебной информации в оборонной сфере.
С паспортом гражданки соседней страны ЕС задержали чиновницу, работа которой была связана с использованием данных информационных систем и электронных реестров регионального управления Пенсионного фонда.
Согласно информации СБУ, все задержанные уволены. После обжалования соответствующего решения двумя чиновниками, Верховный суд Украины подтвердил законность их увольнения с госслужбы. Третья нарушительница не обжаловали свое увольнение в судебных инстанциях.
На данный момент продолжаются мероприятия по изучению обстоятельств пребывания этих лиц за рубежом.
Дополнение
9 марта у главы Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия обнаружили гражданство Польши. Косвенно об этом свидетельствовала задекларированная им недвижимость в этой стране.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разъяснил решение СНБО относительно двойного гражданства, в том числе со странами ЕС.