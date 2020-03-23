На Прикарпатті госпіталізували людину у важкому стані з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Івано-Франківську госпіталізували людину з важкою формою захворювання до обласної інфекційної лікарні із підозрою на коронавірус. Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні на Facebook, передає УНН.
"Сьогодні в одну із поліклінік міста Івано-Франківська звернулася людина з достатньо такими поганими симптомами, вона зараз госпіталізована в обласну інфекційну лікарню…Це випадок, коли людина з важкою формою сьогодні потрапила в обласну інфекційну лікарню, коли вона прийшла до поліклініки, а скільки за цей час було контактів - зараз ми вивчаємо. Але достатньо велика підозра, що там є коронавірус", - зазначив він.
Нагадаємо, у Івано-Франківській області із підозрою на коронавірус в обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні – 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.