На Прикарпатье госпитализировали человека в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101069 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104452 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106459 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105381 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114109 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101044 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105454 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106690 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На Прикарпатье госпитализировали человека в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус

На Прикарпатье госпитализировали человека в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 14693 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Ивано-Франковске госпитализировали человека с тяжелой формой заболевания в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении на Facebook, передает УНН.

"Сегодня в одну из поликлиник города Ивано-Франковска обратился человек с достаточно такими плохими симптомами, он сейчас госпитализирован в областную инфекционную больницу... Это случай, когда человек с тяжелой формой сегодня попал в областную инфекционную больницу, когда он пришел в поликлинику, а сколько за это время было контактов - сейчас мы изучаем. Но достаточно большое подозрение, что там есть коронавирус", - отметил он.

Напомним, в Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус в областной инфекционной больнице умерла 65-летняя женщина.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине - 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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