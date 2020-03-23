На Прикарпатье госпитализировали человека в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Ивано-Франковске госпитализировали человека с тяжелой формой заболевания в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении на Facebook, передает УНН.
"Сегодня в одну из поликлиник города Ивано-Франковска обратился человек с достаточно такими плохими симптомами, он сейчас госпитализирован в областную инфекционную больницу... Это случай, когда человек с тяжелой формой сегодня попал в областную инфекционную больницу, когда он пришел в поликлинику, а сколько за это время было контактов - сейчас мы изучаем. Но достаточно большое подозрение, что там есть коронавирус", - отметил он.
Напомним, в Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус в областной инфекционной больнице умерла 65-летняя женщина.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине - 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.