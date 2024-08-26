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На Полтавщині ворог вдарив по критичній та цивільній інфраструктурі, поранено 6 людей: прокуратура показала наслідки

На Полтавщині ворог вдарив по критичній та цивільній інфраструктурі, поранено 6 людей: прокуратура показала наслідки

Київ • УНН

 • 23480 перегляди

Збройні сили рф здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, завдавши ударів по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. За даними прокуратури, попередньо поранено 6 осіб, розпочато досудове розслідування.

У Полтавській області російські війська завдали удари по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, поранено 6 людей, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 26 серпня збройні сили рф здійснили комбіновану атаку на Полтавщину.

"Ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Попередньо, унаслідок атаки поранено 6 людей", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

Раніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв, що ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині.

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