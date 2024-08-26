В Полтавской области враг ударил по критической и гражданской инфраструктуре, ранены 6 человек: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
Вооруженные силы рф осуществили комбинированную атаку на Полтавскую область, нанеся удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры. По данным прокуратуры, предварительно ранены 6 человек, начато досудебное расследование.
В Полтавской области российские войска нанесли удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры, ранены 6 человек, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 26 августа вооруженные силы рф осуществили комбинированную атаку на Полтавщину.
"Враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Предварительно, в результате атаки ранены 6 человек", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Ранее глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщал, что враг попал по промышленному объекту на Полтавщине.
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