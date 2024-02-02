На Полтавщині Skoda зіткнулася з бензовозом і загорілася: пасажир і водій легковика загинули

У Полтавській області легковий автомобіль зіткнувся з бензовозом і загорівся, загинуло двоє людей з легковика, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

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ДТП сталася 2 лютого близько 07:45 поблизу села Минівка Терешківської громади Полтавського району. Поліція з’ясовує обставини.

"За попередньою інформацією слідства, автомобіль Skoda Octavia зіткнувся із бензовозом Volvo. Після зіткнення легковик загорівся. Унаслідок ДТП пасажир та водій Skoda Octavia від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, особи обох загиблих встановлюються.

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