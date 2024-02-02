В Полтавской области Skoda столкнулась с бензовозом и загорелась: пассажир и водитель легковушки погибли

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  155166 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  188545 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  162025 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  162408 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  164118 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  144225 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  152328 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  167616 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170075 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

В Полтавской области Skoda столкнулась с бензовозом и загорелась: пассажир и водитель легковушки погибли

В Полтавской области Украины легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, в результате чего загорелся, погибли пассажир и водитель легковушки.

Общество •   •  9345 просмотра
В Полтавской области Skoda столкнулась с бензовозом и загорелась: пассажир и водитель легковушки погибли

Последствия авиаудара по Херсону: разрушен трехэтажный дом, среди раненых подросток

В результате российского авиационного удара по центру Херсона пострадали по меньшей мере два человека: в частности, ранены 73-летняя женщина и парень 17 лет. Обоих их сейчас доставили в больницу.

Война •   •  10829 просмотра
Последствия авиаудара по Херсону: разрушен трехэтажный дом, среди раненых подросток

Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат

Представитель Воздушных сил Украины сказал, что хотя заявления других стран создают впечатление, что Украина имеет много систем противовоздушной обороны, она нуждается в гораздо большем, особенно систем противодействия баллистическим ракетам, таких как дополнительные комплексы Patriot.

Война •   •  9937 просмотра
Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат

Из двух громад Донецкой области началась обязательная эвакуация: планируют вывезти 72 ребенка

Началась принудительная эвакуация 72 детей из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад Донецкой области.

Общество •   •  10935 просмотра
Из двух громад Донецкой области началась обязательная эвакуация: планируют вывезти 72 ребенка

В столице Кении по меньшей мере трое погибших и сотни раненых в результате взрыва бензовоза

Взрыв на нелицензированной заправке сжиженного природного газа в Найроби, Кения, унес жизни трех человек, еще более 280 получили ранения.

Новости Мира •   •  7607 просмотра
В столице Кении по меньшей мере трое погибших и сотни раненых в результате взрыва бензовоза

ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ

ХАМАС объявил о предстоящем ответе относительно пауз в боевых действиях в секторе Газа и обмена пленными.

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ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ

Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток

Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.

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Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток

В Житомирской области застрелили бездомную собаку: местный житель заявил, что хотел защитить домашнюю птицу - полиция

В Житомирской области местный житель подозревается в причастности к убийству собаки.

Криминал и ЧП •   •  8185 просмотра
В Житомирской области застрелили бездомную собаку: местный житель заявил, что хотел защитить домашнюю птицу - полиция

Испания обучает украинских военных обслуживанию Patriot

Испания обучает украинских военнослужащих техническому обслуживанию ракетных комплексов Patriot в Валенсии с целью усиления противовоздушной обороны Украины.

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Испания обучает украинских военных обслуживанию Patriot

Венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной

На следующей неделе венгерские фермеры планируют провести акцию протеста на границе с Украиной против продления преференциального торгового режима ЕС для Киева.

Экономика •   •  12488 просмотра
Венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной