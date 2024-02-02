В Полтавской области Skoda столкнулась с бензовозом и загорелась: пассажир и водитель легковушки погибли

Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток

Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.