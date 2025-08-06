На Полтавщині через аварію без світла залишились близько дві тисячі абонентів
Київ • УНН
У Полтавській області 10 населених пунктів залишилися без електропостачання через аварію в мережі. Це торкнулося 1699 побутових та 185 юридичних абонентів.
У Полтавській області через аварію в мережі сталося відключення електроенергії в 10 населених пунктах, без світла 1699 побутових абонентів. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.
За інформацією АТ "Полтаваобленерго" через аварію в мережі сталося відключення електроенергії в 10 населених пунктах Лохвицької, Лубенської, Пирятинської, Гадяцької та Зіньківської громад. Без світла залишилися 185 юридичних та 1699 побутових абонентів
За словами голови ОВА, бригади фахівців вже проводять роботи з відновлення електропостачання.
Негода на Київщині: енергетики повернули світло для 350 тисяч родин31.07.25, 17:05 • 2678 переглядiв