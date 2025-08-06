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На Полтавщине из-за аварии без света остались около двух тысяч абонентов

Киев • УНН

 • 810 просмотра

В Полтавской области 10 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за аварии в сети. Это коснулось 1699 бытовых и 185 юридических абонентов.

На Полтавщине из-за аварии без света остались около двух тысяч абонентов

В Полтавской области из-за аварии в сети произошло отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах, без света 1699 бытовых абонентов. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

По информации АО "Полтаваоблэнерго" из-за аварии в сети произошло отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах Лохвицкой, Лубенской, Пирятинской, Гадячской и Зеньковской громад. Без света остались 185 юридических и 1699 бытовых абонентов.

- сообщил Когут.

По словам главы ОВА, бригады специалистов уже проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Непогода в Киевской области: энергетики вернули свет для 350 тысяч семей31.07.25, 17:05 • 2678 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПТехнологии
Полтавская область