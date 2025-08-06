На Полтавщине из-за аварии без света остались около двух тысяч абонентов
Киев • УНН
В Полтавской области 10 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за аварии в сети. Это коснулось 1699 бытовых и 185 юридических абонентов.
В Полтавской области из-за аварии в сети произошло отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах, без света 1699 бытовых абонентов. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.
По информации АО "Полтаваоблэнерго" из-за аварии в сети произошло отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах Лохвицкой, Лубенской, Пирятинской, Гадячской и Зеньковской громад. Без света остались 185 юридических и 1699 бытовых абонентов.
По словам главы ОВА, бригады специалистов уже проводят работы по восстановлению электроснабжения.
Непогода в Киевской области: энергетики вернули свет для 350 тысяч семей31.07.25, 17:05 • 2678 просмотров