На Полтавщині затримали злочинну організацію, яка займалася торгівлею людьми та рекетом

“Ватажок злочинного угруповання розшукувався Інтерполом за вчинення вбивства на території іншої держави. Починаючи з 90-х років, затриманий керував кримінальним угрупованням на Донеччині, згодом поширив свій вплив на Запоріжжі та Полтавщині. Учасники ОЗГ спеціалізувалася на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, погрозах, фізичних розправах та замовних вбивствах. Зловмисникам інкримінують скоєння злочинів передбачених шістьма статтями Кримінального кодексу”, — сказано у повідомленні.

В минулому бригада Самвела Донецького була добре відома у Макіївці та у всьому донецькому регіоні. Зловмисник разом з іншими учасниками банди "тримав у страху" осіб, які займалися приватною підприємницькою діяльністю, працівників та посадовців державних та банківських установ.

“У злочинному світі „славився“ своєю підступністю і безпринципністю, за найменшої можливості будь-якою ціною прагнув зайняти вище місце на ієрархічному щаблі. При першому ж конфлікті інтересів бойовики Самвела жорстоко розправилися з лідером супротивників, розширивши межі свого впливу. Їхньою „візитівкою“ були бандитизм, вибивання неіснуючих боргів, замахи на вбивства та вбивства”, — йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі додають, що правохоронці тричі намагалися притягнути до відповідальності кримінального ватажка та його виконавців.

“Однак щоразу завдяки корумпованим зв’язкам у правоохоронних органах йому вдавалося уникнути покарання або обмежитися мінімальним формальним. Врешті-решт стало відомо, що „верхівка“ злочинного світу винесла „вирок“ Самвелу — страта. Дізнавшись про це, він перетворив місце свого проживання на фортецю, оснащену всіма можливими способами захисту. Проте згодом разом зі своїми людьми виїхав до сусіднього регіону”, — відмічається у повідомленні.

Під час судового розгляду у справі одного зі злочинів самвелівської банди у Луганську наприкінці 90-х було скоєно напад на приміщення суду. Невідомі відкрили автоматичну чергу по залі засідань. Однак головний фігурант вчасно зорієнтувався і зміг врятуватися.

“Звинувачений у вимаганні з тортурами у складі та на чолі злочинної групи, Самвел потрапив за грати на 14 років та був етапований до західної України. Завдяки тим самим зв’язкам у потрібних органах домігся переведення у Запорізьку область. Згодом опинився на волі раніше потрібного строку. На збуті героїну знову був затриманий, але відбувся лише „відсидкою“ у СІЗО протягом 3,5 років. У 2015 році лідер ОЗУ разом зі своїми бойовиками починає „гриміти“ на всю Україну, вчиняючи злочин за злочином”, — розповів перший заступник Голови Нацполіції Євген Коваль.

Власникові готельного комплексу “самвелівська бригада” “пред’явила” повернути неіснуючий борг за наводкою знайомої Самвела — заможної жительки Полтавської області. Бізнесмен мав віддати 84 тисячі доларів США, які, начебто, йому позичила подруга лідера ОЗГ. За відмову чоловік поплатився і здоров’ям, і майном: на очах у десятків очевидців, серед білого дня, його жорстоко побили, переламавши ноги. А згодом змусили продати підставній особі свій готель та віддати виручені кошти — 73 тисячі доларів США.

Менше пощастило ще одному чоловікові — колишньому співмешканцю тієї ж наводчиці. 48-річного уродженця Вірменії, мешканця Полтавщини, Самвел та двоє найближчих учасників банди позбавили життя на території Республіки Вірменія. За вчинення цього групового злочину фігуранти перебували у міжнародному розшуку Інтерполом.

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У поліції зазначили, що папери на розшук злочинців були формально підготовлені правоохоронними органами однієї з областей України, однак реальні заходи не проводилися. За що лідер ОЗУ щедро віддячував “своїм” людям у погонах.

“Засвітилася” зазначена банда і у столичному регіоні. Житель села Бортничі — чергова жертва. Йому злочинці представилися працівниками Служби безпеки України, силоміць посадили до автомобіля та викрали. Погрожуючи фізичним усуненням, зловмисники вимагали віддати за свою свободу мільйон доларів США. Зловмисник у цій справі виступив у ролі доброго знайомого, який поручився перед “викрадачами” за потерпілого і “домовився” про його звільнення за винагороду — 25 тисяч доларів США. Названу суму одержав“, — розповіли у пресслужбі.

В Бориспільському районі Київщини та Одесі учасники етнічного угруповання виконували рейдерське захоплення майна. У Полтаві — показово фізично розправилися з власником нежитлового приміщення, який відмовився віддавати своє нерухоме майно. У Києві замовній жертві підпалили автомобіль.

Пересувалися учасники банди на дорогих елітних авто, завжди при собі мали зброю. Окрім того, встановлено, що всі вони вживали наркотичні засоби.

“Спільними, злагодженими діями, після проведення комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів було прийнято рішення про фізичне затримання лідера етнічної злочинної організації та головних його учасників, в тому числі, так званої наводчиці, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності”, — підсумували у пресслужбі.

У результаті спецоперації затримано 60-річного організатора злочинної групи, його 58-річну поплічницю та двох найближчих виконавців. Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем мешкання цих та інших фігурантів кримінального угруповання. Вилучено вогнепальну та холодну зброю, автомобілі, кошти, наркотичні засоби.

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Головним слідчим управлінням НПУ, під процесуальним керівництвом ГПУ, готується вручення підозр затриманим за вчинення низки злочинів, зокрема, за: ст.255 (Створення злочинної організації), ст. 189 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст.296 (Хуліганство), ст.190 (Шахрайство), ч.3 ст.27 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

“Подано до суду клопотання про взяття затриманих під варту без права внесення застави. Повідомлено правоохоронні органи Республіки Вірменія для здійснення розслідування на території України. Крім того, Департаментом внутрішньої безпеки НПУ проводиться перевірка причетності до злочинної діяльності затриманих співробітників окремих підрозділів поліції задля належної правової оцінки та понесення ними відповідальності”, — повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка займалася викраденням людей та вимаганням грошей.