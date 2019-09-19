На Полтавщині викрили схему розкрадання газоконденсату з держпідприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру мешканцям Лохвицького району на Полтавщині у розкраданні газоконденсату з держпідприємства. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Встановлено, що мешканець Лохвицького району, який працює у товаристві з охорони об’єктів нафто-газового комплексу регіону, організував протиправну схему розкрадання газового конденсату з промислових об’єктів АТ “Укргазвидобування”, — йдеться в повідомленні.
Організатор залучив місцевих мешканців, які систематично здійснювали крадіжки вуглеводнів з свердловин газопромислового управління “Полтавагазвидобування”.
“Між учасниками угруповання був запроваджений чіткий розподіл обов’язків — контрспостереження, безпосередня крадіжка вуглеводнів та їх транспортування. Викрадені вуглеводні представники групи реалізовували мешканцям області для подальшої переробки”, — йдеться в повідомленні.
Зловмисників затримали під час відбору вуглеводнів з свердловини підприємства. Фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
“На даний час тривають слідчо-оперативні дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру членам угрупування за ч. 5 ст. 185 КК України. Санкція цієї частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, посадовці АТ “Укргазвидобування” організували протиправний механізм привласнення коштів товариства під час утилізації небезпечних відходів буріння у Полтавській області.