В Полтавской области разоблачили схему хищения газоконденсата с госпредприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителям Лохвицкого района Полтавской области в хищении газоконденсата с госпредприятия. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Установлено, что житель Лохвицкого района, который работает в обществе по охране объектов нефтегазового комплекса региона, организовал противоправную схему хищения газового конденсата из промышленных объектов АО “Укргаздобыча”, — говорится в сообщении.
Организатор привлек местных жителей, которые систематически совершали кражи углеводородов из скважин газопромышленного управления “Полтавагаздобыча”.
“Между участниками группировки был введено четкое распределение обязанностей — контрнаблюдение, непосредственная кража углеводородов и их транспортировки. Похищенные углеводороды представители группы реализовывали жителям области для дальнейшей переработки”, — говорится в сообщении.
Злоумышленников задержали во время отбора углеводородов из скважины предприятия. Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
“В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия и решается вопрос о уведомление о подозрении членам группировки по ч. 5 ст. 185 УК Украины. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении.
Напомним, чиновники АО “Укргаздобыча” организовали противоправный механизм присвоения средств общества при утилизации опасных отходов бурения в Полтавской области.