В Одесі викрили злочинну групу у мільйонних шахрайських схемах

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Одесі затримали шахраїв, які пропонували громадянам придбати у них мототранспорт та дороговартісну техніку для дому за заниженими цінами, а натомість, отримавши гроші від клієнтів, вони зникали. Про це УНН повідомили у Департаменті кіберполіції НПУ.

"Працівники Причорноморського управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Одещини, за процесуального керівництва Прокуратури Одеської області, викрили членів злочинного угрупування у шахрайських діях на відомих інтернет-майданчиках з продажу товарів", - йдеться в повідомленні.

Працівники кіберполіції встановили: до складу групи входило троє мешканців Одеси віком 25-26 років. Спільники пропонували громадянам придбати у них мототранспорт та дороговартісну техніку для дому за заниженими цінами. Аби підтвердити свою надійність перед майбутніми клієнтами, вони штучно підвищували свої рейтинги в мережі та писали фейкові відгуки щодо надійності продавця.

Крім того, злочинці пропонували клієнту підписати договір купівлі-продажу техніки, який надсилали електронною поштою. Все це вводило в оману користувачів цих інтернет-магазинів, клієнти віддавали 100% передплату за товар. Отримавши кошти зловмисники змінювали номери телефонів та інші засоби їх ідентифікації.

За попередніми оцінками, таким чином їм вдалося заробити 1,5-2 мільйона гривень за досить короткий період часу.

Під час обшуків помешкання членів злочинного угрупування працівники кіберполіції виявили комп’ютерну техніку, яка використовувалася під час вчинення злочинів. А також велику кількість телефонів та сім-карт мобільних операторів, що використовувалися зловмисниками для зв’язку з потенційними клієнтами. Техніку вилучено та направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Усім трьом спільникам оголошено про підозру. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 260 тисяч гривень.

Нагадаємо, викрито інтернет-шахраїв, які привласнювали кошти важкохворих.

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