В Одессе разоблачили преступную группу в миллионных мошеннических схемах

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Одессе задержали мошенников, которые предлагали гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, а взамен, получив деньги от клиентов, они исчезали. Об этом УНН сообщили в Департаменте киберполиции НПУ.