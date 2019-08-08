В Одессе разоблачили преступную группу в миллионных мошеннических схемах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Одессе задержали мошенников, которые предлагали гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, а взамен, получив деньги от клиентов, они исчезали. Об этом УНН сообщили в Департаменте киберполиции НПУ.
"Сотрудники Причерноморского управления киберполиции совместно со следователями полиции Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, разоблачили членов преступной группировки в мошеннических действиях на известных интернет-площадках по продаже товаров", - говорится в сообщении.
Сотрудники киберполиции установили: в состав группы входило трое жителей Одессы в возрасте 25-26 лет. Сообщники предлагали гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам. Чтобы подтвердить свою надежность перед будущими клиентами, они искусственно повышали свои рейтинги в сети и писали фейковые отзывы о надежности продавца.
Кроме того, преступники предлагали клиенту подписать договор купли-продажи техники, который присылали по электронной почте. Все это вводило в заблуждение пользователей этих интернет-магазинов, клиенты отдавали 100% предоплату за товар. Получив средства злоумышленники меняли номера телефонов и другие средства их идентификации.
По предварительным оценкам, таким образом им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени.
Во время обысков помещения членов преступной группировки работники киберполиции обнаружили компьютерную технику, которая использовалась во время совершения преступлений. А также большое количество телефонов и сим-карт мобильных операторов, которые использовались злоумышленниками для связи с потенциальными клиентами. Техника изъята и направлена на экспертизу.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Криминального кодекса Украины. Всем трем сообщникам объявлено о подозрении. Им избрана мера пресечения - содержание под арестом с возможностью внесения залога в 260 000 гривен.
Напомним, разоблачены интернет-мошенники, которые присваивали деньги тяжелобольных.