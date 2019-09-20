В Полтавской области задержали преступную организацию, которая занималась торговлей людьми и рэкетом

“Главарь преступной группировки разыскивался Интерполом за совершение убийства на территории другого государства. Начиная с 90-х годов, задержанный руководил криминальной группировкой в Донецкой области, впоследствии распространил свое влияние на Запорожье и Полтавскую область. Участники ОПГ специализировалась на рэкете, похищеии людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах. Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса”, — говорится в сообщении.

В прошлом бригада Самвела Донецкого была хорошо известна в Макеевке и во всем донецком регионе. Злоумышленник вместе с другими участниками банды “держал в страхе” лица, которые занимавшихся частной предпринимательской деятельностью, работников и должностных лиц государственных и банковских учреждений.

“В преступном мире „славился“ своим коварством и беспринципностью, при малейшей возможности любой ценой стремился занять высокое место на иерархической ступени. При первом же конфликте интересов боевики Самвела жестоко расправились с лидером противников, расширив границы своего влияния. Их „визитной карточкой“ были бандитизм, выбивание несуществующих долгов, покушения на убийства и убийства”, — говорится в сообщении.

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В прессслужбе добавляют, что правоохранители трижды пытались привлечь к ответственности криминального главаря и его исполнителей.

“Однако каждый раз благодаря коррумпированным связям в правоохранительных органах ему удавалось избежать наказания или ограничиться минимальным формальным. В конце концов стало известно, что „верхушка“ преступного мира вынесла „приговор“ Самвелу — смертная казнь. Узнав об этом, он превратил место жительства на крепость, оснащенную всеми возможными способами защиты. Однако впоследствии вместе со своими людьми выехал в соседний региона”, — отмечается в сообщении.

Во время судебного разбирательства по делу одного из преступлений самвеливськои банды в Луганске в конце 90-х было совершено нападение на помещение суда. Неизвестные открыли автоматическую очередь по залу заседаний. Однако главный фигурант вовремя сориентировался и смог спастись.

“Обвиняемый в вымогательстве с пытками в составе и во главе преступной группы, Самвел попал за решетку на 14 лет и был этапирован в западную Украине. Благодаря тем самым связям в нужных органах добился перевода в Запорожскую область. Впоследствии оказался на свободе раньше положенного срока. По сбыту героина вновь был задержан, но отделался лишь „отсидкой“ в СИЗО в течение 3,5 лет. В 2015 году лидер ОПГ вместе со своими боевиками начинает „греметь“ на всю Украину, совершая преступление за преступлением”, — рассказал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Владельцу гостиничного комплекса “Самвеливская бригада” “предъявила” вернуть несуществующий долг по наводке знакомой Самвела — состоятельной жительницы Полтавской области. Бизнесмен должен был отдать 84 тысяч долларов США, которые якобы ему одолжила подруга лидера ОПГ. За отказ мужчина поплатился и здоровьем, и имуществом: на глазах у десятков очевидцев, среди белого дня, его жестоко избили, переломив ноги. А потом заставили продать подставному лицу свой отель и отдать вырученные средства — 73 тысяч долларов США.

Меньше повезло еще одному человеку — бывшему сожителю той же наводчицы. 48-летнего уроженца Армении, жителя Полтавской области, Самвел и двое ближайших участников банды убили на территории Республики Армения. За совершение этого группового преступления фигуранты находились в международном розыске Интерполом.

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В полиции отметили, что бумаги на розыск преступников были формально подготовлены правоохранительными органами одной из областей Украины, однако реальные мероприятия не проводились. За что лидер ОПГ щедро благодарил “своим” людям в погонах.

“Засветилась” указанная банда и в столичном регионе. Житель села Бортничи — очередная жертва. Ему преступники представились работниками Службы безопасности Украины, силой посадили в автомобиль и похитили. Угрожая физическим устранением, злоумышленники требовали отдать за свою свободу миллион долларов США. Злоумышленник в этом деле выступил в роли хорошего знакомого, который поручился перед “похитителями” за потерпевшего и “договорился” о его увольнении за вознаграждение — 25 тысяч долларов США. Названную сумму получил“, — рассказали в пресс-службе.

В Бориспольском районе Киевской области и Одессе участники этнической группировки выполняли рейдерский захват имущества. В Полтаве — показательно физически расправились с владельцем нежилого помещения, который отказался отдавать свое недвижимое имущество. В Киеве заказной жертве подожгли автомобиль.

Передвигались участники банды на дорогих элитных авто, всегда при себе имели оружие. Кроме того, установлено, что все они употребляли наркотические средства.

“Совместными, согласованными действиями, после проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий было принято решение о физическом задержания лидера этнической преступной организации и главных его участников, в том числе, так называемой наводчиц, с целью привлечения их к уголовной ответственности”, — подытожили в пресс-службе.

В результате спецоперации задержаны 60-летнего организатора преступной группы, его 58-летнюю союзницей и двух ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов уголовного группировки. Изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, средства, наркотические средства.

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Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, готовится вручения подозрений задержанным за совершение ряда преступлений, в частности, по: ст.255 (Создание преступной организации), ст. 189 (Незаконное завладение транспортным средством), ст.296 (хулиганство), 190 (мошенничество), ч.3 ст.27 ст.122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

“Подано в суд ходатайство о заключении задержанных под стражу без права внесения залога. Известность правоохранительные органы Республики Армения для осуществления расследования на территории Украины. Кроме того, Департаментом внутренней безопасности НПУ проводится проверка причастности к преступной деятельности задержанных сотрудников отдельных подразделений полиции для надлежащей правовой оценки и несения ими ответственности”, — сообщили в полиции.

Напомним, в Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег.