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На Покровському напрямку - до чверті боїв, ворог активний на Курському: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення, майже чверть з яких прийшлась на Покровський напрямок. Також, російські війська проявляли активність на Курському напрямку.

На Покровському напрямку - до чверті боїв, ворог активний на Курському: карта від Генштабу

Майже чверть зі 174 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Курському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 10 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 9 червня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетного удару 22 ракетами та 65 авіаударів, зокрема скинув 100 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6153 обстріли, з них 133 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3391 дрон-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири артилерійські системи та пункт управління російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Надії та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну атаку на позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень у районах Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя.

Сили оборони успішно відбили три ворожі спроби просунутися уперед на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог п’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 38 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 217 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів, 2 літаки та 15 крилатих ракет10.06.25, 08:05 • 2436 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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