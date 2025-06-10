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На Покровском направлении - до четверти боев, враг активен на Курском: карта от Генштаба

Киев • УНН

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За минувшие сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения, почти четверть из которых пришлась на Покровское направление. Также, российские войска проявляли активность на Курском направлении.

На Покровском направлении - до четверти боев, враг активен на Курском: карта от Генштаба

Почти четверть из 174 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на Курском направлении, сообщили в утренней сводке 10 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 9 июня, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетный удар 22 ракетами и 65 авиаударов, в частности сбросил 100 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6153 обстрела, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3391 дрон-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре артиллерийские системы и пункт управления российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении агрессор пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Киндрашовки, Загрызового, Зеленого Гая, Голубовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Надежды и в направлении Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григоровки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил одну атаку на позиции наших подразделений в районе населенного пункта Григоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Ступочок.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Дилиевки, Торецка и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленовка, Богдановка, Новосергеевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Проминь, Лысовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андреевка и в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Вольное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Богатыря и Запорожья.

Силы обороны успешно отбили три вражеские попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Новоандреевки, Степового, Нестерянки и в сторону Павловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг пять раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили 38 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 15 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также совершил 217 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности три - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов, 2 самолета и 15 крылатых ракет10.06.25, 08:05 • 2252 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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