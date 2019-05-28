На початку року на водних об’єктах в Україні врятували 63 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У період з початку лютого по кінець березня, під час танення і ламання криги на водоймах, працівники ДСНС врятували 63 особи в Україні. Про це повідомив виконуючий обов’язки директора Департаменту персоналу ДСНС Ярослав Кондауров у відповіді на запит кореспондента УНН.
"З 1 лютого по 31 березня 2019 року на водних об’єктах було врятовано 63 особи, з них – 6 дітей", - повідомив Кондауров.
Нагадаємо, в Миколаївській області у місті Снігурівка на річці Інгулець троє дітей провались під кригу і мало не потонули.
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