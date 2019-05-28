В начале года на водных объектах в Украине спасли 63 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В период с начала февраля по конец марта, во время таяния и ломки льда на водоемах, работники ДСНС спасли 63 человека в Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента персонала ГСЧС Ярослав Кондауров в ответе на запрос корреспондента УНН.
"С 1 февраля по 31 марта 2019 года на водных объектах было спасено 63 человека, из них - 6 детей", - сообщил Кондауров.
Напомним, в Николаевской области в городе Снигиревка на реке Ингулец трое детей провались под лед и едва не утонули.
Как сообщал УНН, тело пропавшей в Румынии девочки могло отнести течением в Украину .
Как сообщал УНН, в Тячевском районе Закарпатья в реке Теребля под мостом обнаружили тело малолетней девочки.