В начале года на водных объектах в Украине спасли 63 человека

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 16798 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 39317 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 58406 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73861 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119451 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110818 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137204 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144534 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130157 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В начале года на водных объектах в Украине спасли 63 человека

В начале года на водных объектах в Украине спасли 63 человека

Киев  •  УНН

 • 10922 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В период с начала февраля по конец марта, во время таяния и ломки льда на водоемах, работники ДСНС спасли 63 человека в Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента персонала ГСЧС Ярослав Кондауров в ответе на запрос корреспондента УНН.

"С 1 февраля по 31 марта 2019 года на водных объектах было спасено 63 человека, из них - 6 детей", - сообщил Кондауров.

Напомним, в Николаевской области в городе Снигиревка на реке Ингулец трое детей провались под лед и едва не утонули.

Как сообщал УНН, тело пропавшей в Румынии девочки могло отнести течением в Украину .

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