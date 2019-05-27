Тіло зниклої в Румунії дівчинки могло віднести течією до України

Дівчинка зникла безвісти 10 травня. Її сестра розповіла батькам, що та пішла на місцевий струмок. Оскільки він впадає в річку Тиса, з'явилася версія, що тіло дівчинки могло віднести на територію України.

Влада Румунії повідомила, що під мостом в сусідній країні було знайдено тіло дитини. Зазначається, що якщо у поліції не вийде його ідентифікувати, швидше за все, буде проведено аналіз ДНК.

Як повідомляв УНН, у Тячівському районі Закарпаття у річці Теребля під мостом виявили тіло малолітньої дівчинки.

Нагадаємо, поліцейські із Тячівського відділку на Закарпатті поїхали до пункту пропуску на межі з Румунією, щоб зустрітися із колегами та з’ясувати, чи може знайдене тіло бути принесеним течією Тиси з території Румунії.

Як повідомляв УНН, після зустрічі правоохоронці домовилися завтра провести впізнання загиблої малолітньої дівчинки.