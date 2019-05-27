Тіло зниклої в Румунії дівчинки могло віднести течією до України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Шестирічну дівчинку з Марамуреш, яка зникла під час повені близько двох тижнів тому, могло віднести течією до України. Про це повідомляє protv.md, передає УНН.
Дівчинка зникла безвісти 10 травня. Її сестра розповіла батькам, що та пішла на місцевий струмок. Оскільки він впадає в річку Тиса, з'явилася версія, що тіло дівчинки могло віднести на територію України.
Влада Румунії повідомила, що під мостом в сусідній країні було знайдено тіло дитини. Зазначається, що якщо у поліції не вийде його ідентифікувати, швидше за все, буде проведено аналіз ДНК.
Як повідомляв УНН, у Тячівському районі Закарпаття у річці Теребля під мостом виявили тіло малолітньої дівчинки.
Нагадаємо, поліцейські із Тячівського відділку на Закарпатті поїхали до пункту пропуску на межі з Румунією, щоб зустрітися із колегами та з’ясувати, чи може знайдене тіло бути принесеним течією Тиси з території Румунії.
Як повідомляв УНН, після зустрічі правоохоронці домовилися завтра провести впізнання загиблої малолітньої дівчинки.