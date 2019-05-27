Тело пропавшей в Румынии девочки могло отнести течением в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Шестилетнюю девочку с Марамуреш, которая исчезла во время наводнения около двух недель назад, могло отнести течением в Украину. Об этом сообщает protv.md, передает УНН.
Девочка пропала без вести 10 мая. Ее сестра рассказала родителям, что та пошла на местный ручей. Поскольку он впадает в реку Тиса, появилась версия, что тело девочки могло отнести на территорию Украины.
Власти Румынии сообщили, что под мостом в соседней стране было найдено тело ребенка. Отмечается, что если в полиции не получится его идентифицировать, скорее всего, будет проведен анализ ДНК.
Как сообщал УНН, в Тячевском районе Закарпатья в реке Теребля под мостом обнаружили тело малолетней девочки.
Напомним, полицейские с Тячевского участка на Закарпатье поехали в пункт пропуска на границе с Румынией, чтобы встретиться с коллегами и выяснить, может ли найденное тело быть принесенным течением Тисы с территории Румынии.
Как сообщал УНН, после встречи правоохранители договорились завтра провести опознание погибшей малолетней девочки.