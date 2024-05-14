На півдні немає ознак створення наступальних угрупувань рф - Плетенчук
Київ • УНН
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Південь" ознак створення наступальних угруповань російських окупантів не спостерігається, а тактика противника залишається незмінною без кардинальних змін у розташуванні та характері дій.
У зоні відповідальності Сил оборони півдня немає ознак створення наступальних угрупувань російських окупантів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Тактика ворога залишається не змінною. Він ні до чого не готується, він просто веде бойові дії. Сказати, що в нас вбачаються якісь різкі зміни в положенні, в характері дій ворога на нашому напрямку не можу. Тобто тут в принципі ситуація залишається сталою. Так само й ознак створення наступальних угрупувань немає, тому сказати, що якось різко змінюється тактика - ні,
Деталі
На запитання, чи пробує ворог висадитися на острів Нестрига, Плетенчук відповів: "Останні дві доби спроб таких не бачив у зведенні. Сфокусувалися вони на Херсонському напрямку саме на Кринках".
Доповнення
Плетенчук повідомляв, що російські окупанти сьогодні зранку активізували свої зусилля на трьох локаціях – це Старомайорське, Кринки і Роботине. Втрат позицій немає.