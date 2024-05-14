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На півдні немає ознак створення наступальних угрупувань рф - Плетенчук

На півдні немає ознак створення наступальних угрупувань рф - Плетенчук

Київ • УНН

 • 16885 перегляди

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Південь" ознак створення наступальних угруповань російських окупантів не спостерігається, а тактика противника залишається незмінною без кардинальних змін у розташуванні та характері дій.

У зоні відповідальності Сил оборони півдня немає ознак створення наступальних угрупувань російських окупантів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Тактика ворога залишається не змінною. Він ні до чого не готується, він просто веде бойові дії. Сказати, що в нас вбачаються якісь різкі зміни в положенні, в характері дій ворога на нашому напрямку не можу. Тобто тут в принципі ситуація залишається сталою. Так само й ознак створення наступальних угрупувань немає, тому сказати, що якось різко змінюється тактика - ні,

- сказав Плетенчук.

Деталі

На запитання, чи пробує ворог висадитися на острів Нестрига, Плетенчук відповів: "Останні дві доби спроб таких не бачив у зведенні. Сфокусувалися вони на Херсонському напрямку саме на Кринках".

Доповнення

Плетенчук повідомляв, що російські окупанти сьогодні зранку активізували свої зусилля на трьох локаціях – це Старомайорське, Кринки і Роботине. Втрат позицій немає.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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