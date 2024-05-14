На юге нет признаков создания наступательных группировок рф - Плетенчук

В зоне ответственности Сил обороны юга нет признаков создания наступательных группировок российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Тактика врага остается неизменной. Он ни к чему не готовится, он просто ведет боевые действия. Сказать, что у нас усматриваются какие-то резкие изменения в положении, в характере действий врага на нашем направлении не могу. То есть здесь в принципе ситуация остается постоянной. Так же и признаков создания наступательных группировок нет, поэтому сказать, что как-то резко меняется тактика - нет, - сказал Плетенчук.

Детали

На вопрос, пробует ли враг высадиться на остров Нестрига, Плетенчук ответил: "Последние двое суток попыток таких не видел в сводке. Сфокусировались они на Херсонском направлении именно на Крынках".

Дополнение

Плетенчук сообщал, что российские оккупанты сегодня утром активизировали свои усилия на трех локациях - это Старомайорское, Крынки и Роботино. Потерь позиций нет.