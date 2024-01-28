На Південному напрямку ворог несе втрати: майже 80 окупантів та 6 одиниць техніки втрачено загарбником на лівому березі
Київ • УНН
За минулу добу українські війська завдали значних втрат російським військам на південному напрямку: 77 загиблих, знищено велику кількість техніки та озброєння. Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 російських атак.
Українські оборонці завдають вогневого ураження по місцях дислокації російської армії, втрати якого за минулу доби сягають 77 людей, низку одиниць техніки, а також польовий та спостережний пункти.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
Деталі
Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації російської армії, знищуються позиції у тилу.
Згідно з інформацією Сил оборони півдня, за минулу добу на лівому березі окупанти втратили:
-77 окупантів;
- 1 гармату;
- 2 одиниці автомобільної техніки, в т.ч. 1 з боєкомплектом;
- 2 човни;
- 1 квадракоптер типу "Мавік-3".
На Куп’янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак – Фітьо28.01.24, 10:34 • 32311 переглядiв
Крім того, знищено польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт. Наразі триває дорозвідка.
Нагадаємо
Українська військова авіація завдала 4 авіаудари по російським військам, вразивши місця скупчення військ та військової техніки. Про це повідомив у неділю, 28 січня, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Минулої доби активність російської авіації над Україною була незначною, ймовірно, через погодні умови та військові цілі росії. Втім вже увечері окупанти завдали удару балістичними ракетами та ударними безпілотниками.