На Куп’янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак – Фітьо
Київ • УНН
Українські війська відбили 16 російських атак в районі Куп'янська та Лиману, знищивши 72 одиниці військової техніки та вбивши 267 російських окупантів. Росіяни продовжили спроби наступу під Куп'янськом, але були відкинуті українськими захисниками, які за можливості переходили в контратаки.
Українські захисник знищили 72 одиниці військової техніки та 267 російських загарбників. Армія рф намагається наступати у напрямку Куп’янська, але бійці ЗСУ відбивають атаки ворога та за можливості переходять до атакувальних дій.
Про це розповів в ефірі телемарафону речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає УНН.
Деталі
За словами речника командування СВ ЗСУ, минула доба на Куп’янському та Лиманському напрямках була активна, - ворог не припиняв здійснювати атакувальні дії. Втім українські захисники, знаходячись в активній обороні, мужньо відбивали атаки окупантів, знищивши десятки одиниць техніки та майже 270 окупантів.
Ворог не припиняв здійснювати атакувальні на Куп’янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак: Синківька, Стельмахівка, Терни, Ямполівка, Білогорівка. 43 дрони-камікадзе застосував противник під час вчорашніх атак, 657 обстрілів з артилерії та мінометів здійснив по українських позиціях. Українським захисникам вдалося зліквідувати 267 російських окупантів та знищити 72 одиниці військової техніки, серед яких: 6 танків, 8 БМП, 2 БТР тощо
За словами військового, зазначена кількість знищеної техніки свідчить про те, що ворог активно намагається наступати.
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(Ворог) намагається шукати слабкі місця у напрямку Куп’янська. Для нього залишається це пріоритетним. (..) Велика втрата в техниці свідчить про те, що активно здійснюється наступ саме за підтримки техніки ворога.
Він також зауважив, що українські захисники мужньо відбивають атаки ворога та за можливості переходять до атакувальних дій та покращують своє тактичне становище.
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