На Куп’янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак – Фітьо

ukenru
29 березня, 19:41 • 42982 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 96900 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115819 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117506 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233043 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156988 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147589 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133325 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121735 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112887 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34356 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32608 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35012 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31191 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32134 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233042 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385790 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440904 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449260 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358673 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115819 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130761 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124949 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98919 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108000 перегляди
Актуальне
На Куп’янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак – Фітьо

На Куп’янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак – Фітьо

Київ • УНН

 • 32311 перегляди

Українські війська відбили 16 російських атак в районі Куп'янська та Лиману, знищивши 72 одиниці військової техніки та вбивши 267 російських окупантів. Росіяни продовжили спроби наступу під Куп'янськом, але були відкинуті українськими захисниками, які за можливості переходили в контратаки.

Українські захисник знищили 72 одиниці військової техніки та 267 російських загарбників. Армія рф намагається наступати у напрямку Куп’янська, але бійці ЗСУ відбивають атаки ворога та за можливості переходять до атакувальних дій.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає УНН.

Деталі

За словами речника командування СВ ЗСУ, минула доба на Куп’янському та Лиманському напрямках була активна, - ворог не припиняв здійснювати атакувальні дії. Втім українські захисники, знаходячись в активній обороні, мужньо відбивали атаки окупантів, знищивши десятки одиниць техніки та майже 270 окупантів.

Ворог не припиняв здійснювати атакувальні на Куп’янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак: Синківька, Стельмахівка, Терни, Ямполівка, Білогорівка. 43 дрони-камікадзе застосував противник під час вчорашніх атак, 657 обстрілів з артилерії та мінометів здійснив по українських позиціях. Українським захисникам вдалося зліквідувати 267 російських окупантів та знищити 72 одиниці військової техніки, серед яких: 6 танків, 8 БМП, 2 БТР тощо

- повідомив Фітьо.

За словами військового, зазначена кількість знищеної техніки свідчить про те, що ворог активно намагається наступати.

росіяни 6 раз обстріляли Сумщину: у прикордонній зоні пролунало 24 вибухи28.01.24, 09:26 • 31374 перегляди

(Ворог) намагається шукати слабкі місця у напрямку Куп’янська. Для нього залишається це пріоритетним. (..) Велика втрата в техниці свідчить про те, що активно здійснюється наступ саме за підтримки техніки ворога.

– зазначив Фітьо.

Він також зауважив, що українські захисники мужньо відбивають атаки ворога та за можливості переходять до атакувальних дій та покращують своє тактичне становище.

Армія рф здійснила 33 атаки БпЛА по Запорізькій області та майже 100 артударів по прифронтовим населеним пунктам28.01.24, 09:39 • 32923 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37