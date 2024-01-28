На Куп’янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак – Фітьо

Українські захисник знищили 72 одиниці військової техніки та 267 російських загарбників. Армія рф намагається наступати у напрямку Куп’янська, але бійці ЗСУ відбивають атаки ворога та за можливості переходять до атакувальних дій.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає УНН.

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За словами речника командування СВ ЗСУ, минула доба на Куп’янському та Лиманському напрямках була активна, - ворог не припиняв здійснювати атакувальні дії. Втім українські захисники, знаходячись в активній обороні, мужньо відбивали атаки окупантів, знищивши десятки одиниць техніки та майже 270 окупантів.

Ворог не припиняв здійснювати атакувальні на Куп’янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак: Синківька, Стельмахівка, Терни, Ямполівка, Білогорівка. 43 дрони-камікадзе застосував противник під час вчорашніх атак, 657 обстрілів з артилерії та мінометів здійснив по українських позиціях. Українським захисникам вдалося зліквідувати 267 російських окупантів та знищити 72 одиниці військової техніки, серед яких: 6 танків, 8 БМП, 2 БТР тощо