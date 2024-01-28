На Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 вражеских атак - Фитьо

Украинские защитник уничтожили 72 единицы военной техники и 267 российских захватчиков. Армия рф пытается наступать в направлении Купянска, но бойцы ВСУ отражают атаки врага и по возможности переходят к атакующим действиям.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает УНН.

Детали

По словам представителя командования СВ ВСУ, прошедшие сутки на Купянском и Лиманском направлениях были активными, - враг не прекращал осуществлять атакующие действия. Впрочем украинские защитники, находясь в активной обороне, мужественно отражали атаки оккупантов, уничтожив десятки единиц техники и почти 270 оккупантов.

Враг не прекращал осуществлять атакующие на Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 вражеских атак. Синьковка, Стельмаховка, Терны, Ямполовка, Белогоровка. 43 дроны-камикадзе применил противник во время вчерашних атак, 657 обстрелов из артиллерии и минометов совершил по украинским позициям. Украинским защитникам удалось ликвидировать 267 российских оккупантов и уничтожить 72 единицы военной техники, среди которых: 6 танков, 8 БМП, 2 БТР - сообщил Фитьо.

По словам военного, указанное количество уничтоженной техники свидетельствует о том, что враг активно пытается наступать.

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(Враг) пытается искать слабые места в направлении Купянска. Для него остается это приоритетным (...) Большая потеря в технике свидетельствует о том, что активно осуществляется наступление именно при поддержке техники врага. - отметил Фитьо.

Он также отметил, что украинские защитники мужественно отражают атаки врага и по возможности переходят к атакующим действиям и улучшают свое тактическое положение.

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