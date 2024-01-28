На Южном направлении враг несет потери: почти 80 оккупантов и 6 единиц техники потеряно захватчиком на левом берегу

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  137550 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  200626 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  204592 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  192491 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  225881 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  231022 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  203156 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  205848 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  206195 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172687 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

На Южном направлении враг несет потери: почти 80 оккупантов и 6 единиц техники потеряно захватчиком на левом берегу

За минувшие сутки украинские войска нанесли значительные потери российским войскам на южном направлении: 77 погибших, уничтожено большое количество техники и вооружения. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 российских атак.

Война •   •  7711 просмотра
На Южном направлении враг несет потери: почти 80 оккупантов и 6 единиц техники потеряно захватчиком на левом берегу

За прошедшие сутки в небе над Украиной наблюдалось некоторое затишье: Игнат назвал причины

За прошедшие сутки активность российской авиации над Украиной была незначительной, вероятно, из-за погодных условий и военных целей России. Однако вечером Россия нанесла удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, четыре из которых Украина перехватила.

Война •   •  12814 просмотра
За прошедшие сутки в небе над Украиной наблюдалось некоторое затишье: Игнат назвал причины

Трамп выразил свое несогласие с иммиграционным соглашением о границе, назвав это "катастрофой"

Бывший президент Трамп категорически не согласен с обсуждаемым в Конгрессе иммиграционным соглашением, называя южную границу США "открытой раной" и "худшим в истории". Он предупреждает, что отсутствие пограничного контроля означает "100-процентную вероятность" крупных террористических атак на территории США.

Новости Мира •   •  12477 просмотра
Трамп выразил свое несогласие с иммиграционным соглашением о границе, назвав это "катастрофой"

У россиян остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет - Игнат

Несмотря на то, что россия осуществила три крупные ракетные атаки на Украину с 29 декабря по 8 января, спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у россии осталось около 900 высокоточных ракет дальнего радиуса действия. Игнат отметил, что Россия производит около 100 ракет в месяц, но тратит их из-за постоянных атак против Украины.

Война •   •  15799 просмотра
У россиян остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет - Игнат

роспропаганда распространяет фейки о якобы убийстве сотрудника ТЦК в Харькове - Центр стратегических коммуникаций

российская пропаганда распространяет фейковые новости о якобы убийстве сотрудника ТТУ в Харькове. На самом деле между двумя гражданскими лицами произошел бытовой конфликт, в результате которого один из них убил другого и выбросил его тело на железнодорожные пути.

Война •   •  17293 просмотра
роспропаганда распространяет фейки о якобы убийстве сотрудника ТЦК в Харькове - Центр стратегических коммуникаций

На Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 вражеских атак - Фитьо

Украинские войска отбили 16 российских атак в районе Купянска и Лимана, уничтожив 72 единицы военной техники и убив 267 российских оккупантов. Россияне продолжили попытки наступления под Купянском, но были отброшены украинскими защитниками, которые по возможности переходили в контратаки.

Война •   •  16379 просмотра
На Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 вражеских атак - Фитьо

Оккупанты на оккупированных территориях создали отряд вроде "Смерша" для выявления сопротивления - Федоров

россияне создали в Запорожье подразделение вроде "Смерша" для выявления сопротивления и "расправы" с ним. Они также начали промывать мозги детям, создав подразделение подростков "Воин", которое распространяет российскую пропаганду.

Война •   •  18943 просмотра
Оккупанты на оккупированных территориях создали отряд вроде "Смерша" для выявления сопротивления - Федоров

Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам

За минувшие сутки российские войска совершили 33 атаки с беспилотников по Запорожской области и почти 100 артиллерийских обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Война •   •  20644 просмотра
Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам

россияне 6 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало 24 взрыва

российские войска шесть раз обстреляли приграничные районы Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 24 взрыва в нескольких населенных пунктах. Минометы, артиллерия и стрелковое оружие обстреливали Белопольскую, Шалыгинскую, Эсманскую и Дружбовскую.

Война •   •  20694 просмотра
россияне 6 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало 24 взрыва

Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов на Харьковщине, четыре человека ранены

Вчера российские войска совершили артиллерийские и минометные обстрелы 20 населенных пунктов в Харьковской области Украины, ранив четырех мирных жителей в городах Волчанск, Казачья Лопань и Подолы. Обстрелы также нанесли ущерб жилым домам и кладбищу.

Война •   •  22043 просмотра
Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов на Харьковщине, четыре человека ранены