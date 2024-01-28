На Южном направлении враг несет потери: почти 80 оккупантов и 6 единиц техники потеряно захватчиком на левом берегу

Украинские защитники наносят огневое поражение по местам дислокации российской армии, потери которой за прошедшие сутки достигают 77 человек, ряд единиц техники, а также полевой и наблюдательный пункты.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Детали

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации российской армии, уничтожаются позиции в тылу.

Согласно информации Сил обороны юга, за минувшие сутки на левом берегу оккупанты потеряли:

-77 оккупантов;

- 1 пушку;

- 2 единицы автомобильной техники, в т.ч. 1 с боекомплектом;

- 2 лодки;

- 1 квадракоптер типа "Мавик-3".

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Кроме того, уничтожен полевой пункт боеснабжения и наблюдательный пункт. Сейчас продолжается доразведка.

Напомним,

Украинская военная авиация нанесла 4 авиаудара по российским войскам, поразив места скопления войск и военной техники. Об этом сообщил в воскресенье, 28 января, в утренней сводке Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки активность российской авиации над Украиной была незначительной, вероятно, из-за погодных условий и военных целей России. Впрочем уже вечером оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.