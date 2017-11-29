На під’їздах до Києва сьогодні сталося майже 150 ДТП

“До 9 години з 00:00 годин було зафіксовано 108 ДТП, а в минулому році було 158 за цей період. Минулого року також різко ожеледиця з’явилася, але кількість ДТП у минулому році була набагато більшою, ніж цього року”, — сказав він.

Жукович уточнив, що основна кількість дорожньо-транспортних пригод сталися від 5 години і ближче до 9 години ранку. За його словами, хоча комунальні служби і посипали основні магістральні автошляхи сумішшю, але вранці вона ще не встигла вступити у відповідну реакцію.

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Водночас, зазначив речник поліції Київщини, після 9:00 і станом на зараз сталося 38 дорожньо-транспортних пригод. Тож загалом 146 за добу.

“У звичайні дні у добовому режимі буває 30-40 ДТП”, — зауважив він.

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Внаслідок аварій через ожеледицю, додав Жукович, загиблих не було.