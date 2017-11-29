На подъездах к Киеву сегодня произошло почти 150 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На подъездах к Киеву за осложнения погодных условий произошло 146 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Киевской области Николай Жукович.
"К 9:00 от 00:00 часов было зафиксировано 108 ДТП, а в прошлом году было 158 за этот период. В прошлом году также резко гололедица появилась, но количество ДТП в прошлом году была намного больше, чем в этом году", - сказал он.
Жукович уточнил, что основное количество дорожно-транспортных происшествий произошли от 5:00 и ближе к 9:00 утра. По его словам, хотя коммунальные службы и посыпали основные магистральные автодороги смесью, но утром они еще не успели вступить в соответствующую реакцию.
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В то же время, отметил представитель полиции Киевской области, после 9:00 и по состоянию на сейчас произошло еще 38 дорожно-транспортных происшествий. Поэтому в целом 146 за сутки.
"В обычные дни в суточном режиме бывает 30-40 ДТП", - отметил он.
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В результате аварий из-за гололеда, добавил Жукович, погибших не было.