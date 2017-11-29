Киян попередили про ожеледицю в найближчі дні

Так, за прогнозом синоптиків, 29 листопада в столиці хмарно, очікується невеликий дощ і мокрий сніг, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість травмованих через ожеледицю. Про смертельні випадки не повідомлялось.

Як повідомляв УНН, громадський транспорт у Києві у середу зранку курсує без дотримання графіку через ожеледицю.

Крім того, у столиці через ожеледицю утворилися затори.