Киевлян предупредили о гололедице в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. До конца суток 29 ноября, ночью и утром 30 ноября в столице прогнозируют гололед, на дорогах гололедица, передает УНН со ссылкой пресс-службу КГГА.
Так, по прогнозу синоптиков, 29 ноября в столице облачно, ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 1-3 ° мороза, днем около 0 °.
Напомним, в Киеве выросло количество травмированных из-за гололеда. О смертельных случаях не сообщалось.
Как сообщал УНН, общественный транспорт в Киеве в среду утром курсирует без соблюдения графика из-за гололеда.
Кроме того, в столице из-за гололеда образовались пробки.