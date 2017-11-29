Киевлян предупредили о гололедице в ближайшие дни

Так, по прогнозу синоптиков, 29 ноября в столице облачно, ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 1-3 ° мороза, днем ​​около 0 °.

Напомним, в Киеве выросло количество травмированных из-за гололеда. О смертельных случаях не сообщалось.

Как сообщал УНН, общественный транспорт в Киеве в среду утром курсирует без соблюдения графика из-за гололеда.

Кроме того, в столице из-за гололеда образовались пробки.