На підприємствах окупованого сходу України росіяни збираються виробляти "шахеди" - Центр нацспротиву
Київ • УНН
росіяни розглядають можливість розташування виробництва іранських дронів на захоплених підприємствах сходу України. Виробництво планують вести під землею, залучаючи студентів, а зберігати дрони - в міських забудовах.
росіяни планують налагодити виробництво "шахедів" на тимчасово окупованій частині України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Ворог розглядає можливість налагодження виробництва іранських дронів "шахед" на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України
Виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею й залучити до збирання студентів професійних училищ. За задумом, виробництво на ТОТ, має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів.
Водночас зберігати дрони планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит. Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення.
Нагадаємо
Після публікації супутникових знімків складів з "шахедами" поблизу єйська стали зрозумілі масштаби пошкодження. На базі зберігалося близько 400 ударних дронів.
Базу ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакувала 9 жовтня, заявили у Генштабі ЗСУ.
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