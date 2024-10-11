На предприятиях оккупированного востока Украины россияне собираются производить "шахеды" - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
россияне рассматривают возможность расположения производства иранских дронов на захваченных предприятиях востока Украины. Производство планируют вести под землей, привлекая студентов, а хранить дроны - в городских застройках.
россияне планируют наладить производство "шахедов" на временно оккупированной части Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Враг рассматривает возможность налаживания производства иранских дронов "шахед" на базе захваченных предприятий на временно оккупированных территориях востока Украины
Производство дронов-камикадзе планируют вести под землей и привлечь к сборке студентов профессиональных училищ. По замыслу, производство на ВОТ, должно ускорить сроки поставки дронов к пусковым полигонам.
При этом хранить дроны планируют в городских застройках, фактически используя местное население как живой щит. Сейчас оккупационные администрации востока ищут окончательные места для сбора и размещения.
Напомним
После публикации спутниковых снимков складов с "шахедами" вблизи ейска стали понятны масштабы повреждения. На базе хранилось около 400 ударных дронов.
Базу ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковала 9 октября, заявили в Генштабе ВСУ.
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