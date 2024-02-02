Окупанти створили на Запоріжжі оператора з управління захоплених підприємств: будуть ділити награбоване
Київ • УНН
росіяни на окупованих територіях Запорізької області передають захоплені українські підприємства так званій "корпорації розвитку", але насправді це лише спосіб розграбувати активи регіону та вигідно продати товари у росії. Аналогічна схема вже успішно застосовується у регіоні для зернових культур.
Окупанти на ТОТ Запорізької області створили так звану "Корпорацію розвитку Запорізької області" та передають у її розпорядження ряд загарбаних підприємств. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни передають захоплені підприємства так званій "Корпорації розвитку Запорізької області". Проте ця ініціатива не має нічого спільного із справжнім розвитком, адже займається розподілом награбованого.
Окупанти знищили регіон й тепер називають "розвитком" розподіл награбованого. Так, "державному оператору" передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії".
Відтак за безцінь буде передаватися "державі" фактично вся продукція, яку виробляють на залишках виробничих потужностей. Потім передане перепродаватиметься через фірми-прокладки за ринковими цінами у рф. Різницю забиратимуть гауляйтери.
Додамо
Аналогічна схема вже успішно застосовується у регіоні для зернових культур.
На ТОТ Донеччини спостерігається товарний дефіцит - Центр нацспротиву04.01.24, 07:15 • 123780 переглядiв