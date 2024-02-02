Оккупанты создали на Запорожье оператора по управлению захваченных предприятий: будут делить награбленное

Оккупанты на ВОТ Запорожской области создали так называемую "Корпорацию развития Запорожской области" и передают в ее распоряжение ряд захваченных предприятий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне передают захваченные предприятия так называемой "Корпорации развития Запорожской области". Однако эта инициатива не имеет ничего общего с настоящим развитием, ведь занимается распределением награбленного.

Оккупанты уничтожили регион и теперь называют "развитием" распределение награбленного. Так, "государственному оператору" передали в управление ЧАО "Бердянские жатки" и ПАО "Азовские масла и масла". - отмечает Центр национального сопротивления

Поэтому за бесценок будет передаваться "государству" фактически вся продукция, которую производят на остатках производственных мощностей. Затем переданное будет перепродаваться через фирмы-прокладки по рыночным ценам в рф. Разницу будут забирать гауляйтеры.

Добавим

Аналогичная схема уже успешно применяется в регионе для зерновых культур.

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