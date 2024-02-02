Оккупанты создали на Запорожье оператора по управлению захваченных предприятий: будут делить награбленное

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  155164 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  188543 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  162023 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  162406 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  164118 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  144225 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  152328 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  167616 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170075 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Оккупанты создали на Запорожье оператора по управлению захваченных предприятий: будут делить награбленное

россияне на оккупированных территориях Запорожской области передают захваченные украинские предприятия так называемой "корпорации развития", но на самом деле, это лишь способ разграбить активы региона и выгодно продать товары в россии. Аналогичная схема уже успешно применяется в регионе для зерновых культур.

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Оккупанты создали на Запорожье оператора по управлению захваченных предприятий: будут делить награбленное

Кабмин подтвердил, что Минкульт должен передать костел Св. Николая католической общине до 1 мая

Кабинет Министров подтвердил, что Министерство культуры должно принять все возможные меры, чтобы передать костел Святого Николая в Киеве римско-католической общине до 1 мая 2024 года.

Общество •   •  3316 просмотра
Кабмин подтвердил, что Минкульт должен передать костел Св. Николая католической общине до 1 мая

В Украине на рынке труда появилось более 40 новых профессий

Министерство экономики Украины добавило 42 новые профессии в Классификатор профессий, больше всего в ИТ, здравоохранении и финансовом секторе, чтобы соответствовать потребностям рынка труда.

Общество •   •  3400 просмотра
В Украине на рынке труда появилось более 40 новых профессий

Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли и обсудил конфискацию российских активов для помощи в восстановлении Украины.

Война •   •  6848 просмотра
Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов

На Полтавщине три рыбака провалились под лед, один из них - погиб

46-летний рыбак из Днепропетровской области погиб, провалившись под лед во время рыбалки с друзьями в Полтавской области. Спасатели подняли на берег тело погибшего.

Криминал и ЧП •   •  5369 просмотра
На Полтавщине три рыбака провалились под лед, один из них - погиб

россияне продолжают обстреливать Херсон: ранена 62-летняя женщина

российские войска обстреляли Херсон, ранив 62-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее контузию, взрывную и черепно-мозговую травму и оказали помощь на месте.

Война •   •  7666 просмотра
россияне продолжают обстреливать Херсон: ранена 62-летняя женщина

Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии

россия распространила ложную новость о том, что Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить информацию о мужчинах, участвующих в проукраинских митингах, что посол Украины отрицает.

Война •   •  10010 просмотра
Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии

Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ровенской области: количество погибших возросло до четырех

Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех после того, как один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Общество •   •  9251 просмотра
Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ровенской области: количество погибших возросло до четырех

В Польше россиянина и белоруса приговорили к четырем годам заключения за шпионаж для рф

Окружной суд польского города Белосток приговорил россиянина и белоруса к четырем годам заключения каждого за шпионаж в пользу рф, который заключался в сборе военной информации и передаче ее российской разведке с 2017 по 2022 год.

Новости Мира •   •  7258 просмотра
В Польше россиянина и белоруса приговорили к четырем годам заключения за шпионаж для рф

В Полтавской области Skoda столкнулась с бензовозом и загорелась: пассажир и водитель легковушки погибли

В Полтавской области Украины легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, в результате чего загорелся, погибли пассажир и водитель легковушки.

Общество •   •  9345 просмотра
В Полтавской области Skoda столкнулась с бензовозом и загорелась: пассажир и водитель легковушки погибли