На одну вакантну посаду у держслужбі претендує понад 30 осіб - Саєнко

“Якщо раніше на державну службу хтось міг потрапити через зв’язки, то сьогодні виключно прозорий конкурс. Більше того, сьогодні будь-яка людина може подати документи на конкурсну державну службу повністю в електронному режимі, не відвідуючи державну установу. Якщо ми подивимося на конкурс два роки тому, то це дві людини, а сьогодні це понад 30 людей на одне місце”, — повідомив він.

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Як повідомляв УНН, в Україні продовжує зростати рівень безробіття. Станом на 1 лютого в Державній службі зайнятості зареєстровано 364,3 тис. безробітних, в той час як на 1 січня — 341,7 тис.

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