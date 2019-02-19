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На одну вакантну посаду у держслужбі претендує понад 30 осіб - Саєнко

На одну вакантну посаду у держслужбі претендує понад 30 осіб - Саєнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. На одну вакантну посаду у держслужбі претендує більше 30 осіб. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, повідомляє УНН.

“Якщо раніше на державну службу хтось міг потрапити через зв’язки, то сьогодні виключно прозорий конкурс. Більше того, сьогодні будь-яка людина може подати документи на конкурсну державну службу повністю в електронному режимі, не відвідуючи державну установу. Якщо ми подивимося на конкурс два роки тому, то це дві людини, а сьогодні це понад 30 людей на одне місце”, — повідомив він.

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Як повідомляв УНН, в Україні продовжує зростати рівень безробіття. Станом на 1 лютого в Державній службі зайнятості зареєстровано 364,3 тис. безробітних, в той час як на 1 січня — 341,7 тис.

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