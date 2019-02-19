На одну вакантную должность в госслужбы претендует более 30 человек - Саенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На одну вакантную должность в госслужбы претендует более 30 человек. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщил Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко, сообщает УНН.
"Если раньше на государственную службу кто-то мог попасть через связи, то сегодня это исключительно прозрачный конкурс. Более того, сегодня любой человек может подать документы на конкурсную государственную службу полностью в электронном режиме, не посещая государственное учреждение. Если мы посмотрим на этот конкурс два года назад, то это два человека, а сегодня это более 30 человек на одно место", - сообщил он.
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Как сообщал УНН, в Украине продолжает расти уровень безработицы. По состоянию на 1 февраля в Государственной службе занятости зарегистрировано 364,3 тыс. безработных, в то время как на 1 января - 341,7 тыс.
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