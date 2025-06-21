На Новопавлівському напрямку ворог намагається розвивати наступ - ОСУВ "Хортиця"

На Новопавлівському напрямку тривають важкі бої, ворог намагається реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ, повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" у суботу у Telegram, пише УНН.

На Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі Вільного Поля, Багатиря, Комара, Шевченкового та Запоріжжя Донецької області. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ - повідомили в ОСУВ «Хортиця».

На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян, як вказано, були зосереджені неподалік Ступочок, Предтеченого, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки, Яблунівки та в Торецьку. "Втрат наших позицій не допущено", - підкреслили в ОСУВ "Хортиця".

"На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Коптєве, Разіне, Єлизаветівка, Малинівка", - ідеться у повідомленні. Із застосуванням трьох ББМ ворог, як вказано, намагався просуватися на напрямку Новооленівку та Новоторецького. У результаті вогневого ураження, за повідомленням, ворожа бронетехніка була пошкоджена та знищена. Також загарбники, як зазначається, атакували наші позиції біля Удачного, Горіхового та Олексіївки. "Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".

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