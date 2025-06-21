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На Новопавловском направлении враг пытается развивать наступление - ОСГВ "Хортица"

Киев • УНН

 • 850 просмотра

На Новопавловском направлении продолжаются тяжелые бои. Противник концентрирует атакующие усилия в районах Вольного Поля, Богатыря, Комара, Шевченко и Запорожья Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытается развивать наступление - ОСГВ "Хортица"

На Новопавловском направлении продолжаются тяжелые бои, враг пытается реализовать численное превосходство и развивать наступление, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" в субботу в Telegram, пишет УНН.

На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Вольного Поля, Богатыря, Комара, Шевченкового и Запорожья Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное превосходство и развивать наступление

- сообщили в ОСГВ «Хортица».

На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян, как указано, были сосредоточены неподалеку Ступочков, Предтечино, Белой Горы, Дылеевки, Щербиновки, Яблоновки и в Торецке. "Потерь наших позиций не допущено", - подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

"На Покровском направлении противник пытался реализовать численное превосходство и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Коптево, Разино, Елизаветовка, Малиновка", - говорится в сообщении. С применением трех ББМ враг, как указано, пытался продвигаться на направлении Новооленовки и Новоторецького. В результате огневого поражения, по сообщению, вражеская бронетехника была повреждена и уничтожена. Также захватчики, как отмечается, атаковали наши позиции у Удачного, Орехового и Алексеевки. "Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - отметили в ОСГВ "Хортица".

188 боестолкновений за сутки: враг атакует на 11 направлениях21.06.25, 08:49 • 1524 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
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