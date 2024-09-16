На нас чекає місячне затемнення: астролог розповіла про його вплив на наше життя

Астрологічні затемнення є найважливішими астрономічними подіями, які мають глибокий вплив як на особисте життя кожного з нас, так і на глобальні події. 18 вересня на нас очікує місячне затемнення. Про те, як воно вплине на нас УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Астрологічні затемнення відбуваються двічі на рік, зазвичай у вигляді пари затемнень: сонячного і місячного, рідше - у вигляді трьох затемнень з інтервалом у два тижні. Ці періоди можуть вносити корективи в наше життя, виправляти помилки й іноді пропонувати складні, але важливі уроки - розповіла астролог.

Базиленко зазначила, що в період затемнень не рекомендується починати нові проєкти, розв'язувати важливі питання, здійснювати великі покупки або брати на себе значні зобов'язання.

«Ці події можуть створювати нестабільність, і спроби почати щось нове можуть не дати очікуваних результатів. Якщо з якихось причин ви змушені діяти, усвідомлюйте, що результат може бути не таким, як ви планували», - додала астролог.

На її думку, найкращим підходом у цей період є зосередження на поточних обов'язках, піклування про себе та інших, а також робота над власним здоров'ям і духовним розвитком. Цей час підходить для саморефлексії та для того, щоб медитативно занурюватися у вивчення власних емоцій і внутрішнього стану.

18 вересня о 5:44 за київським часом відбудеться місячне затемнення в знаку Риб. Це затемнення матиме значний вплив на нашу підсвідомість та емоційний стан. Психологічні ефекти можуть бути особливо сильними у людей із чутливою психікою, як-от літні люди, діти й ті, хто схильний до емоційних переживань. У цей період можна спостерігати посилення тривожності, прояв гніву та дратівливості, а також погіршення сну та загального фізичного стану - розповіла астролог.

На думку Базиленка, збереження спокою і дбайливе ставлення до себе та оточуючих будуть особливо важливими. Стан, який буде сформовано в цей період, може зберігатися впродовж півроку до наступного місячного затемнення. Тому цей час надає унікальну можливість для роботи над собою та своєю долею.

Що рекомендує астролог

Проаналізувати свої страхи і переживання, можливо, за допомогою психолога.

Відпустити важкі переживання і претензії до себе.

Використовувати силу місячного затемнення для позбавлення від шкідливих звичок, починаючи з 18 вересня. Сила затемнення може сприяти довгостроковим змінам у психічних і фізичних звичках.

Прищепити собі хороші звички, такі як дотримання режиму сну, заняття спортом, правильне харчування, регулярні духовні практики та позитивне мислення.

Зміна оточення також може мати позитивний вплив. Уникайте спілкування з токсичними людьми і негативних новин. Колективна підтримка та позитивний настрій сприяють успішному подоланню труднощів і створенню здорового та комфортного суспільства.

«Гороскоп на це затемнення пророкує надмірні емоційні та психологічні потрясіння. Місяць перебуватиме в знаку Риб, який є містичним і духовним, у з'єднанні з Нептуном - планетою, що управляє цим знаком. Ці астрологічні аспекти посилюють вплив затемнення, приводячи до наступних можливих подій на найближчі півроку», - вважає астролог.

Негативні наслідки:

Посилення страхів, тривожності та психічних проблем;

Брак ясності, більше запитань, ніж відповідей;

Збільшення міграційних потоків і нові еміграційні закони;

Проблеми в релігійних сферах, розкриття скандалів і неприємних таємниць;

Активізація таємних сект і тіньового бізнесу, а також зростання тіньових фінансів;

Інфляція та можливі спалахи нових епідемій;

Тимчасова ізоляція людей з різних причин;

Збільшення обманів і шахрайства, зокрема через ЗМІ;

Можливість таємних бунтів, змов і замахів на політичних лідерів;

Зростання шпигунства, але водночас і посилення роботи спецслужб, розкриття кримінальних схем;

Конфлікти і суперечки, пов'язані з нафтою і газом, а також брудні геополітичні ігри і таємні політичні союзи;

Невизначеність у міжнародних відносинах, таємні зміни впливів і союзів;

Природні катастрофи, пов'язані з водою: шторми, град, забруднення води, грязьові потоки, затоплення і цунамі.

Позитивні зміни:

Посилення інтуїції, яка допоможе орієнтуватися в складних ситуаціях;

Збільшення взаємної підтримки та благодійної допомоги між країнами;

Розвиток турботи про дітей, людей з інвалідністю та людей із психічними проблемами, створення нових програм і методів лікування;

Розкриття творчих здібностей і поява значущих творів мистецтва;

Глибоке переосмислення сенсу життя, розвиток віри та духовних напрямків;

Поява нових духовних лідерів і вчителів, інтерес до психології та астрології;

Переважання душевних і духовних пріоритетів над матеріальними, сильне духовне зростання;

«Загалом, для тих, хто обере шлях доброти, турботи і внутрішнього прийняття ситуацій, що склалися, цей період може стати часом глибокого усвідомлення й особистої трансформації. Подолання труднощів може сприяти позитивним змінам і поліпшенню карми. Астрологія вчить нас, що труднощі часто слугують каталізатором для нашої трансформації та значного внутрішнього і зовнішнього зростання», - вважає астролог Ксенія Базиленко.

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