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На нас чекає місячне затемнення: астролог розповіла про його вплив на наше життя

На нас чекає місячне затемнення: астролог розповіла про його вплив на наше життя

Київ • УНН

 • 67449 перегляди

18 вересня відбудеться місячне затемнення в знаку Риб. Астрологиня Ксенія Базиленко розповіла про його вплив на емоційний стан і дала рекомендації щодо поведінки в цей період.

Астрологічні затемнення є найважливішими астрономічними подіями, які мають глибокий вплив як на особисте життя кожного з нас, так і на глобальні події. 18 вересня на нас очікує місячне затемнення. Про те, як воно вплине на нас УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

Астрологічні затемнення відбуваються двічі на рік, зазвичай у вигляді пари затемнень: сонячного і місячного, рідше - у вигляді трьох затемнень з інтервалом у два тижні. Ці періоди можуть вносити корективи в наше життя, виправляти помилки й іноді пропонувати складні, але важливі уроки

- розповіла астролог. 

Базиленко зазначила, що в період затемнень не рекомендується починати нові проєкти, розв'язувати важливі питання, здійснювати великі покупки або брати на себе значні зобов'язання. 

«Ці події можуть створювати нестабільність, і спроби почати щось нове можуть не дати очікуваних результатів. Якщо з якихось причин ви змушені діяти, усвідомлюйте, що результат може бути не таким, як ви планували», - додала астролог. 

На її думку, найкращим підходом у цей період є зосередження на поточних обов'язках, піклування про себе та інших, а також робота над власним здоров'ям і духовним розвитком. Цей час підходить для саморефлексії та для того, щоб медитативно занурюватися у вивчення власних емоцій і внутрішнього стану.

18 вересня о 5:44 за київським часом відбудеться місячне затемнення в знаку Риб. Це затемнення матиме значний вплив на нашу підсвідомість та емоційний стан. Психологічні ефекти можуть бути особливо сильними у людей із чутливою психікою, як-от літні люди, діти й ті, хто схильний до емоційних переживань. У цей період можна спостерігати посилення тривожності, прояв гніву та дратівливості, а також погіршення сну та загального фізичного стану

- розповіла астролог. 

На думку Базиленка, збереження спокою і дбайливе ставлення до себе та оточуючих будуть особливо важливими. Стан, який буде сформовано в цей період, може зберігатися впродовж півроку до наступного місячного затемнення. Тому цей час надає унікальну можливість для роботи над собою та своєю долею. 

Що рекомендує астролог 

  • Проаналізувати свої страхи і переживання, можливо, за допомогою психолога.
  • Відпустити важкі переживання і претензії до себе.
  • Використовувати силу місячного затемнення для позбавлення від шкідливих звичок, починаючи з 18 вересня. Сила затемнення може сприяти довгостроковим змінам у психічних і фізичних звичках.
  • Прищепити собі хороші звички, такі як дотримання режиму сну, заняття спортом, правильне харчування, регулярні духовні практики та позитивне мислення.
  • Зміна оточення також може мати позитивний вплив. Уникайте спілкування з токсичними людьми і негативних новин. Колективна підтримка та позитивний настрій сприяють успішному подоланню труднощів і створенню здорового та комфортного суспільства.

«Гороскоп на це затемнення пророкує надмірні емоційні та психологічні потрясіння. Місяць перебуватиме в знаку Риб, який є містичним і духовним, у з'єднанні з Нептуном - планетою, що управляє цим знаком. Ці астрологічні аспекти посилюють вплив затемнення, приводячи до наступних можливих подій на найближчі півроку», - вважає астролог. 

Негативні наслідки:

  • Посилення страхів, тривожності та психічних проблем;
  • Брак ясності, більше запитань, ніж відповідей;
  • Збільшення міграційних потоків і нові еміграційні закони;
  • Проблеми в релігійних сферах, розкриття скандалів і неприємних таємниць;
  • Активізація таємних сект і тіньового бізнесу, а також зростання тіньових фінансів;
  • Інфляція та можливі спалахи нових епідемій;
  • Тимчасова ізоляція людей з різних причин;
  • Збільшення обманів і шахрайства, зокрема через ЗМІ;
  • Можливість таємних бунтів, змов і замахів на політичних лідерів;
  • Зростання шпигунства, але водночас і посилення роботи спецслужб, розкриття кримінальних схем;
  • Конфлікти і суперечки, пов'язані з нафтою і газом, а також брудні геополітичні ігри і таємні політичні союзи;
  • Невизначеність у міжнародних відносинах, таємні зміни впливів і союзів;
  • Природні катастрофи, пов'язані з водою: шторми, град, забруднення води, грязьові потоки, затоплення і цунамі.

Позитивні зміни:

  • Посилення інтуїції, яка допоможе орієнтуватися в складних ситуаціях;
  • Збільшення взаємної підтримки та благодійної допомоги між країнами;
  • Розвиток турботи про дітей, людей з інвалідністю та людей із психічними проблемами, створення нових програм і методів лікування;
  • Розкриття творчих здібностей і поява значущих творів мистецтва;
  • Глибоке переосмислення сенсу життя, розвиток віри та духовних напрямків;
  • Поява нових духовних лідерів і вчителів, інтерес до психології та астрології;
  • Переважання душевних і духовних пріоритетів над матеріальними, сильне духовне зростання;

«Загалом, для тих, хто обере шлях доброти, турботи і внутрішнього прийняття ситуацій, що склалися, цей період може стати часом глибокого усвідомлення й особистої трансформації. Подолання труднощів може сприяти позитивним змінам і поліпшенню карми. Астрологія вчить нас, що труднощі часто слугують каталізатором для нашої трансформації та значного внутрішнього і зовнішнього зростання», - вважає астролог Ксенія Базиленко.

Відбудуться внутрішні зміни: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 - 22 вересня16.09.2024, 08:40 • 63858 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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