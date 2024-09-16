Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Астрологические затмения являются важнейшими астрономическими событиями, которые оказывают глубокое влияние как на личную жизнь каждого из нас, так и на глобальные события. 18 сентября нас ожидает лунное затмение. О том, как оно повлияет на нас УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Астрологические затмения происходят дважды в год, обычно в виде пары затмений: солнечного и лунного, реже — в виде трёх затмений с интервалом в две недели. Эти периоды могут вносить коррективы в наши жизни, исправлять ошибки и иногда предлагать сложные, но важные уроки - рассказала астролог.

Базиленко отметила, что в период затмений не рекомендуется начинать новые проекты, решать важные вопросы, совершать крупные покупки или брать на себя значительные обязательства.

"Эти события могут создавать нестабильность, и попытки начать что-то новое могут не дать ожидаемых результатов. Если по каким-то причинам вы вынуждены действовать, осознавайте, что исход может быть не таким, как вы планировали", - добавила астролог.

По ее мнению, лучшим подходом в этот период является сосредоточение на текущих обязанностях, забота о себе и других, а также работа над собственным здоровьем и духовным развитием. Это время подходит для саморефлексии и для того, чтобы медитативно погружаться в изучение собственных эмоций и внутреннего состояния.

18 сентября в 5:44 по киевскому времени произойдет лунное затмение в знаке Рыб. Это затмение окажет значительное влияние на наше подсознание и эмоциональное состояние. Психологические эффекты могут быть особенно сильными у людей с чувствительной психикой, таких как пожилые люди, дети и те, кто склонен к эмоциональным переживаниям. В этот период можно наблюдать усиление тревожности, проявление гнева и раздражительности, а также ухудшение сна и общего физического состояния - рассказала астролог.

По мнению Базиленко, сохранение спокойствия и бережное отношение к себе и окружающим будут особенно важны. Состояние, которое будет сформировано в этот период, может сохраняться на протяжении полугода до следующего лунного затмения. Поэтому это время предоставляет уникальную возможность для работы над собой и своей судьбой.

Что рекомендует астролог

Проанализировать свои страхи и переживания, возможно, с помощью психолога.

Отпустить тяжёлые переживания и претензии к себе.

Использовать силу лунного затмения для избавления от вредных привычек, начиная с 18 сентября. Сила затмения может способствовать долгосрочным изменениям в психических и физических привычках.

Привить себе хорошие привычки, такие как соблюдение режима сна, занятия спортом, правильное питание, регулярные духовные практики и позитивное мышление.

Изменение окружения также может оказать положительное влияние. Избегайте общения с токсичными людьми и негативных новостей. Коллективная поддержка и позитивный настрой способствуют успешному преодолению трудностей и созданию здорового и комфортного общества.

"Гороскоп на это затмение предсказывает чрезмерные эмоциональные и психологические потрясения. Луна будет находиться в знаке Рыб, который является мистическим и духовным, в соединении с Нептуном — планетой, управляющей этим знаком. Эти астрологические аспекты усиливают влияние затмения, приводя к следующим возможным событиям на ближайшие полгода", - считает астролог.

Негативные последствия:

Усиление страхов, тревожности и психических проблем;

Недостаток ясности, больше вопросов, чем ответов;

Увеличение миграционных потоков и новые эмиграционные законы;

Проблемы в религиозных сферах, раскрытие скандалов и нелицеприятных тайн;

Активизация тайных сект и теневого бизнеса, а также рост теневых финансов;

Инфляция и возможные вспышки новых эпидемий;

Временная изоляция людей по различным причинам;

Увеличение обманов и мошенничества, в том числе через СМИ;

Возможность тайных бунтов, заговоров и покушений на политических лидеров;

Рост шпионажа, но в тоже время и усиление работы спецслужб, раскрытие криминальных схем;

Конфликты и споры, связанные с нефтью и газом, а также грязные геополитические игры и тайные политические союзы;

Неопределённость в международных отношениях, тайные изменения влияний и союзов;

Природные катастрофы, связанные с водой: шторма, град, загрязнение воды, грязевые потоки, затопления и цунами.

Положительные изменения:

Усиление интуиции, которая поможет ориентироваться в сложных ситуациях;

Увеличение взаимной поддержки и благотворительной помощи между странами;

Развитие заботы о детях, людях с инвалидностью и людях с психическими проблемами, создание новых программ и методов лечения;

Раскрытие творческих способностей и появление значимых произведений искусства;

Глубокое переосмысление смысла жизни, развитие веры и духовных направлений;

Появление новых духовных лидеров и учителей, интерес к психологии и астрологии;

Преобладание душевных и духовных приоритетов над материальными, сильный духовный рост;

"В целом, для тех, кто выберет путь доброты, заботы и внутреннего принятия сложившихся ситуаций, этот период может стать временем глубокого осознания и личной трансформации. Преодоление трудностей может способствовать позитивным изменениям и улучшению кармы. Астрология учит нас, что трудности часто служат катализатором для нашей трансформации и значительного внутреннего и внешнего роста", - считает астролог Ксения Базиленко.

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