Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября

18 сентября в 5:44 по киевскому времени произойдет лунное затмение в знаке Рыб. Это затмение окажет значительное влияние на наше подсознание и эмоциональное состояние. Представители многих знаков Зодиака переживут внутренние изменения, об этом специально для читателей УНН в астрологическом прогнозе на период с 16 по 22 сентября рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Овны

Для вас это затмение может принести освобождение от прошлого. У вас появится возможность избавиться от страхов, ощущения одиночества и накопившихся внутренних проблем. Это время подходит для переосмысления происходящего и поиска нового смысла в жизни. Ваша интуиция станет верным помощником в поиске правильных решений. Затмение также может подтолкнуть вас к духовным практикам и творческому самовыражению — вы можете найти новое хобби. В течение ближайших шести месяцев у вас будет сильное желание путешествовать или даже эмигрировать, и такие возможности могут возникнуть.

Тельцы

Это затмение заставит вас внутренне измениться и стать сильнее. У вас появится непреодолимое желание изменить свою жизнь, что может привести к открытию новых ресурсов, разработке новых проектов и планов, что в дальнейшем приведет к прекрасным возможностям. Вы сможете удачно сменить работу, обновить коллектив, внедрить новые проекты или даже открыть своё дело. Особенно успешно пойдут направления, связанные с новыми технологиями. Друзья будут играть важную роль в вашей жизни. Если у вас нет близких по духу людей, то именно сейчас вы сможете их найти. Не бойтесь принимать внутренние перемены — они обязательно отразятся на вашем внешнем мире.

Близнецы

Это затмение может затронуть ваши внутренние амбиции, которые перерастут в большой успех. Вы сможете проявить себя, добиться значительных социальных возможностей и повысить свой авторитет. Возможно удачное изменение работы или значительный карьерный рост. Ваша уверенность в себе возрастёт, и вы сможете развить полезные привычки. Организованность и самодисциплина будут для вас ключевыми факторами. В ближайшие полгода возможны перемены, связанные с приобретением недвижимости или перемещениями.

Раки

Затмение может стимулировать вас на поиски нового образа и самопознания. Это время духовного и интеллектуального роста, что может привести к решению получить образование, которое откроет для вас новые жизненные перспективы. Ваша социальная деятельность будет иметь успех, а желание помогать другим откроет перед вами возможности для становления авторитетом — возможно, вы начнёте консультировать, давать советы или обучать. Это также прекрасный период для написания книг, диссертаций или ведения блога.

Львы

Это затмение может вызвать беспокойство за тех, кто вам дорог, и за вашу финансовую стабильность. Однако, если вы будете эмоционально уравновешены, перед вами откроются большие возможности для повышения доходов и раскрытия денежных потоков. Сейчас отличное время для размышлений о способах увеличения капитала и расширения бизнеса. Вы сможете найти внутренние ресурсы для этого и, при правильном эмоциональном подходе, за полгода добиться финансовой стабильности, закрыть кредиты и выйти на новый уровень.

Девы

Это затмение может затронуть ваш внутренний мир, вызывая переживания из-за взаимодействия с окружающими. Вам предстоит переоценка партнёрских отношений, особенно в личной жизни. Важно сохранять эмоциональное равновесие, чтобы за ближайшие полгода создать или укрепить семью на основе взаимопонимания и доверия. В бизнесе вас ждёт успех, если вы будете открыты к новым партнёрствам. Привлечение новых сотрудников, инвесторов и компаньонов поможет вам расширить свои возможности.

Весы

Для вас это затмение будет эмоционально значимым. Оно поднимет вопросы, связанные с вашей деятельностью, качеством работы и состоянием здоровья. При правильном отношении к себе и гармоничных эмоциях, вы сможете улучшить своё физическое состояние и понять, как лучше организовать своё рабочее пространство. Это время подходит для того, чтобы избавиться от вредных привычек и заменить их на полезные, что положительно скажется на вашем здоровье и жизни в целом.

Скорпионы

Это затмение может пробудить в вас накопленную усталость и негативные эмоции. Если вы найдёте в себе силы избавиться от негатива, то в течение ближайших шести месяцев сможете привлечь в свою жизнь много радости и новых возможностей. Творческие Скорпионы могут найти вдохновение для реализации своего потенциала, а новое хобби может перерасти в полноценную профессию. Это также важный период в отношениях с детьми, будь то зачатие ребёнка или установление глубокого взаимопонимания с уже взрослыми детьми. В любви этот период может оказаться особенно сильным и трансформирующим.

Стрельцы

Лунное затмение затронет ваши глубинные эмоции и заставит задуматься о том, где и с кем вы хотите жить. Позитивный настрой поможет вам построить крепкие семейные отношения или найти свою настоящую семью. Возможен переезд в другую страну или покупка недвижимости. Затмение также поможет вам отпустить обиды на родителей, что откроет доступ к внутренним ресурсам и приведёт к большим возможностям.

Козероги

Это затмение может вызвать глубокие переживания и ощущение одиночества. Вам захочется выйти из своей зоны комфорта, чтобы увидеть мир. Главное — делать это с позитивным настроем, и в течение полугода перед вами откроется много новых возможностей. Общение с окружающими, получение знаний и навыков, расширение круга знакомств — всё это принесёт вам радость и успех. Учёба и приобретение новых знаний пойдут вам на пользу.

Водолеи

Во время этого затмения у вас могут возникнуть претензии к себе. Это хорошее время, чтобы составить планы и найти новые ресурсы для радости и финансовой стабильности. В течение ближайших шести месяцев у вас появится возможность избавиться от энергетических утечек, закрыть финансовые долги и восстановить здоровье. Это время благоприятно для поиска новых источников дохода и приведения в порядок как внутреннего, так и внешнего состояния.

Рыбы

Для вас это затмение особенно важно, так как оно произойдёт в вашем знаке. Луна будет в соединении с вашим управителем — Нептуном, что закладывает программу не только на полгода, но и на ближайшие три года. Это время, когда вам нужно навести порядок в душе и самовыразиться. Отпустите прошлое и сосредоточьтесь на будущем. Ваш главный вопрос — "Кто я?" — будет звучать всё громче. Работайте над своим внутренним состоянием, избавляйтесь от токсичных людей и ситуаций, чтобы изменить свою судьбу к лучшему.