Відбудуться внутрішні зміни: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 - 22 вересня

18 вересня о 5:44 за київським часом відбудеться місячне затемнення в знаку Риб. Це затемнення матиме значний вплив на нашу підсвідомість та емоційний стан. Представники багатьох знаків Зодіаку переживуть внутрішні зміни, про це спеціально для читачів УНН в астрологічному прогнозі на період з 16 до 22 вересня розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Овни

Для вас це затемнення може принести звільнення від минулого. У вас з'явиться можливість позбутися страхів, відчуття самотності й накопичених внутрішніх проблем. Цей час підходить для переосмислення того, що відбувається, і пошуку нового сенсу в житті. Ваша інтуїція стане вірним помічником у пошуку правильних рішень. Затемнення також може підштовхнути вас до духовних практик і творчого самовираження - ви можете знайти нове хобі. Протягом найближчих шести місяців у вас буде сильне бажання подорожувати або навіть емігрувати, і такі можливості можуть виникнути.

Тельці

Це затемнення змусить вас внутрішньо змінитися і стати сильнішими. У вас з'явиться непереборне бажання змінити своє життя, що може призвести до відкриття нових ресурсів, розроблення нових проєктів і планів, що надалі призведе до прекрасних можливостей. Ви зможете вдало змінити роботу, оновити колектив, впровадити нові проєкти або навіть відкрити свою справу. Особливо успішно підуть напрямки, пов'язані з новими технологіями. Друзі відіграватимуть важливу роль у вашому житті. Якщо у вас немає близьких за духом людей, то саме зараз ви зможете їх знайти. Не бійтеся приймати внутрішні зміни - вони обов'язково позначаться на вашому зовнішньому світі.

Близнюки

Це затемнення може торкнутися ваших внутрішніх амбіцій, які переростуть у великий успіх. Ви зможете проявити себе, домогтися значних соціальних можливостей і підвищити свій авторитет. Можлива вдала зміна роботи або значне кар'єрне зростання. Ваша впевненість у собі зросте, і ви зможете розвинути корисні звички. Організованість і самодисципліна будуть для вас ключовими факторами. У найближчі пів року можливі зміни, пов'язані з придбанням нерухомості або переміщеннями.

Раки

Затемнення може стимулювати вас на пошуки нового образу і самопізнання. Це час духовного та інтелектуального зростання, що може призвести до рішення здобути освіту, яка відкриє для вас нові життєві перспективи. Ваша соціальна діяльність матиме успіх, а бажання допомагати іншим відкриє перед вами можливості для становлення авторитетом - можливо, ви почнете консультувати, давати поради або навчати. Це також чудовий період для написання книг, дисертацій або ведення блогу.

Леви

Це затемнення може викликати занепокоєння за тих, хто вам дорогий, і за вашу фінансову стабільність. Однак, якщо ви будете емоційно врівноважені, перед вами відкриються великі можливості для підвищення доходів і розкриття грошових потоків. Зараз чудовий час для роздумів про способи збільшення капіталу і розширення бізнесу. Ви зможете знайти внутрішні ресурси для цього і, за правильного емоційного підходу, за півроку досягти фінансової стабільності, закрити кредити і вийти на новий рівень.

Діви

Це затемнення може торкнутися вашого внутрішнього світу, викликаючи переживання через взаємодію з оточенням. На вас чекає переоцінка партнерських стосунків, особливо в особистому житті. Важливо зберігати емоційну рівновагу, щоб за найближчі півроку створити або зміцнити сім'ю на основі взаєморозуміння і довіри. У бізнесі на вас чекає успіх, якщо ви будете відкриті до нових партнерств. Залучення нових співробітників, інвесторів і компаньйонів допоможе вам розширити свої можливості.

Терези

Для вас це затемнення буде емоційно значущим. Воно порушить питання, пов'язані з вашою діяльністю, якістю роботи і станом здоров'я. При правильному ставленні до себе і гармонійних емоціях, ви зможете поліпшити свій фізичний стан і зрозуміти, як краще організувати свій робочий простір. Цей час підходить для того, щоб позбутися шкідливих звичок і замінити їх на корисні, що позитивно позначиться на вашому здоров'ї та житті загалом.

Скорпіони

Це затемнення може пробудити у вас накопичену втому і негативні емоції. Якщо ви знайдете в собі сили позбутися негативу, то протягом найближчих шести місяців зможете привернути у своє життя багато радості та нових можливостей. Творчі Скорпіони можуть знайти натхнення для реалізації свого потенціалу, а нове хобі може перерости в повноцінну професію. Це також важливий період у стосунках із дітьми, чи то зачаття дитини, чи то встановлення глибокого взаєморозуміння з уже дорослими дітьми. У коханні цей період може виявитися особливо сильним і трансформувальним.

Стрільці

Місячне затемнення торкнеться ваших глибинних емоцій і змусить замислитися про те, де і з ким ви хочете жити. Позитивний настрій допоможе вам побудувати міцні сімейні стосунки або знайти свою справжню сім'ю. Можливий переїзд в іншу країну або купівля нерухомості. Затемнення також допоможе вам відпустити образи на батьків, що відкриє доступ до внутрішніх ресурсів і призведе до великих можливостей.

Козероги

Це затемнення може викликати глибокі переживання і відчуття самотності. Вам захочеться вийти зі своєї зони комфорту, щоб побачити світ. Головне - робити це з позитивним настроєм, і протягом півроку перед вами відкриється багато нових можливостей. Спілкування з оточуючими, отримання знань і навичок, розширення кола знайомств - усе це принесе вам радість і успіх. Навчання і набуття нових знань підуть вам на користь.

Водолії

Під час цього затемнення у вас можуть виникнути претензії до себе. Це гарний час, щоб скласти плани і знайти нові ресурси для радості та фінансової стабільності. Протягом найближчих шести місяців у вас з'явиться можливість позбутися енергетичних витоків, закрити фінансові борги і відновити здоров'я. Цей час сприятливий для пошуку нових джерел доходу і впорядкування як внутрішнього, так і зовнішнього стану.

Риби

Для вас це затемнення особливо важливе, оскільки воно відбудеться у вашому знаку. Місяць буде в з'єднанні з вашим управителем - Нептуном, що закладає програму не тільки на півроку, а й на найближчі три роки. Це час, коли вам потрібно навести лад у душі та самовиразитися. Відпустіть минуле і зосередьтеся на майбутньому. Ваше головне питання - «Хто я?» - звучатиме дедалі голосніше. Працюйте над своїм внутрішнім станом, позбувайтеся токсичних людей і ситуацій, щоб змінити свою долю на краще.