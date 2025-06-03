На моторному заводі в нижегородській області рф вибухнула фура: в мережі з'явилось відео
Київ • УНН
Вночі на "заволзькому моторному заводі" пролунав вибух, що спричинив масштабну пожежу. За попередніми даними, вибухнула вантажівка з цистерною, є один постраждалий з опіками.
В російській нижегородській області на "заволзькому моторному заводі" (ЗМЗ) в ніч на 3 червня пролунал вибух, після якого спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
За даними SHOT, відомо про одного постраждалого чоловіка - у нього сильні опіки.
З боку ЗМЗ пролунав сильний вибух і було видно заграву від пожежі. Попередньо, рвонула вантажівка з цистерною, яка знаходилася на території заводу. Полум'я швидко перекинулося на виробничий цех
Згодом стало відомо, що вибух та займання вантажівки з цистерною сталися у цеху з хімічними речовинами. Потім полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху.
Довідково
Заволзький моторний завод спеціалізується на виробництві автомобільних бензинових та дизельних двигунів.
Контекст
Після масштабної операції СБУ "Павутина" у російському суспільстві спостерігається зростання тривоги щодо безпеки транспортних засобів, зокрема вантажівок. За даними ЗМІ, по всій рф почалася масова перевірка фур, внаслідок чого на трасах виникли величезні затори.
Ворог на ділі відчув - "відплата неминуча": голова СБУ Малюк розповів про спецоперацію "Павутина" 02.06.25, 12:43 • 1962 перегляди