На моторному заводі в нижегородській області рф вибухнула фура: в мережі з'явилось відео

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
18:59 • 18319 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 40883 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 79546 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 90896 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 164593 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 163884 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 161999 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 210559 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 214309 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 123250 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.4м/с
83%
750мм
Популярнi новини

Ексглава МЗС Німеччини Бербок очолила Генеральну Асамблею ООН

2 червня, 15:15 • 32104 перегляди

Біля есмінця Кім Чен Ина виявили загадкові кулі: що це може бути

2 червня, 15:47 • 4466 перегляди

Удар рф по Сумах: показали наслідки

2 червня, 15:58 • 6120 перегляди

Виведення ЗСУ з 4 областей, нейтралітет та проведення виборів: росЗМІ опублікували "мирний меморандум", який рф передала Україні

2 червня, 17:41 • 5160 перегляди

"Незважаючи на спроби росії": Сибіга привітав Анналену Бербок з обранням на посаду президентки Генасамблеї ООН

20:44 • 4090 перегляди
Публікації

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

18:59 • 18321 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 164601 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 334873 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 377113 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 390312 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Сполучені Штати

Туреччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 128694 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 135399 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 214102 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 153851 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 183070 перегляди
Актуальне

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

Туполєв Ту-22М

Ту-160

На моторному заводі в нижегородській області рф вибухнула фура: в мережі з'явилось відео

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Вночі на "заволзькому моторному заводі" пролунав вибух, що спричинив масштабну пожежу. За попередніми даними, вибухнула вантажівка з цистерною, є один постраждалий з опіками.

На моторному заводі в нижегородській області рф вибухнула фура: в мережі з'явилось відео

В російській нижегородській області на "заволзькому моторному заводі" (ЗМЗ) в ніч на 3 червня пролунал вибух, після якого спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

За даними SHOT, відомо про одного постраждалого чоловіка - у нього сильні опіки.

З боку ЗМЗ пролунав сильний вибух і було видно заграву від пожежі. Попередньо, рвонула вантажівка з цистерною, яка знаходилася на території заводу. Полум'я швидко перекинулося на виробничий цех

- пише ЗМІ.

Згодом стало відомо, що вибух та займання вантажівки з цистерною сталися у цеху з хімічними речовинами. Потім полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху.

Довідково

Заволзький моторний завод спеціалізується на виробництві автомобільних бензинових та дизельних двигунів.

Контекст

Після масштабної операції СБУ "Павутина" у російському суспільстві спостерігається зростання тривоги щодо безпеки транспортних засобів, зокрема вантажівок. За даними ЗМІ, по всій рф почалася масова перевірка фур, внаслідок чого на трасах виникли величезні затори.

Ворог на ділі відчув - "відплата неминуча": голова СБУ Малюк розповів про спецоперацію "Павутина" 02.06.25, 12:43 • 1962 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9