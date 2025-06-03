На моторному заводі в нижегородській області рф вибухнула фура: в мережі з'явилось відео

В російській нижегородській області на "заволзькому моторному заводі" (ЗМЗ) в ніч на 3 червня пролунал вибух, після якого спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

За даними SHOT, відомо про одного постраждалого чоловіка - у нього сильні опіки.

З боку ЗМЗ пролунав сильний вибух і було видно заграву від пожежі. Попередньо, рвонула вантажівка з цистерною, яка знаходилася на території заводу. Полум'я швидко перекинулося на виробничий цех